Điểm mặt gái xinh "bán mình cho quỷ dữ", vật vã trong cơn phê ma túy

Video: 3 cô gái dùng tiền thuê resort mở tiệc ma túy mừng sinh nhật

Thuê Resort để mở tiệc ma túy: Ngày 8/12/2020, N.T.Hằng (31 tuổi), P.T.H.Linh (26 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng) và N.T.T.Nhã (34 tuổi, TP.HCM) đang bị CA Đà Nẵng tạm giữ điều tra về hành vi thuê phòng resort Naman Retreat để đãi bạn bè sử dụng ma túy. Nhã khai mua 5 viên thuốc lắc, một gói ketamine với giá 5,5 triệu đồng. Đêm 2/12, khi đang phê ma túy thì bị CA bắt giữ. 25 đối tượng mở "tiệc" ma túy: Ngày 1/9/2020 tin từ Công an tỉnh TT- Huế phát hiện bắt quả tang 25 đối tượng mở "tiệc" ma túy trong căn hộ khu đô thị cao cấp thuộc khu đô thị Royal Park (thị xã Hương Thủy), do Nguyễn Viết Sang (30 tuổi) thuê. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên 6,7 gram ketamin và trên 0,1 gram thuốc lắc. Nhiều đối tượng "bay lắc" có tuổi đời còn rất trẻ, đặc biệt nhiều đối tượng là nữ. Hot girl 9x cũng bị người tình lôi kéo vào con đường buôn ma túy: Tại cơ quan công an, Trúc khai đã cùng người tình trực tiếp mua ma túy từ Lê Duy Phương. Mỗi viên thuốc lắc Trúc mua với giá 210.000, sau đó bán ra mức 300.000 đồng. Ngoài ra, cô gái này còn mua ma túy đá dạng "khay" về chia nhỏ để mang đi tiêu thụ. "kiều nữ" quán bar sành điệu bỏ nghề để buôn ma túy: Mai Thị Thuỳ Linh (27 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc) tại tổ 59, P. An Hải Bắc, TP Đà Nẵng làm nghề DJ nhạc cho quán bar. Tuy nhiên, thấy việc buôn ma túy dễ kiếm lời nên Linh bỏ nghề DJ để đi buôn ma túy. Kết qủa, Trần Thị Vũ Tâm bị bắt quả tang khi đang bán 5 gam ma túy "đá" cho dân chơi. Tâm cũng là đối tượng nghiện ma túy đá, thị thường khoe những cuộc chơi ở chốn sang chảnh trên Facebook cá nhân. Bắt 11 nam, nữ sử dụng ma túy trong khách sạn: Ngày 19/3/2020 tại Hà Tĩnh Công an TP bắt quả tang nhiều nam nữ đang phê ma túy trong khách sạn. 7 dân chơi bay lắc tại nhà: Tháng 3/2020, công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng xử phạt hành chính 7 nam nữ sử dụng ma túy tập thể tại nhà. khi cơ quan chức năng ập đến thì 7 đối tượng đang mở nhạc công suất lớn và phát hiện 2 gói ni-lông, 12 viên ma túy tổng hợp các đối tượng dùng để bay lắc. Phần lớn các vụ việc phạm pháp hình sự, an ninh trật tự đều liên quan người nghiện ma túy, các chất kích thích, do đó cần quản lý chặt chẽ, thường xuyên tổ chức truy quét, phát hiện, tiến công trấn áp tội phạm.

