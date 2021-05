6 công an bị phơi nhiễm HIV: Những gương hy sinh quả cảm vì nhiệm vụ

Những cuộc trấn áp tội phạm nhiễm HIV

Ngày 22/5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng nam nữ đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Trong số này, có 1 đối tượng nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối đã chống trả khi bị bắt giữ khiến một số cán bộ Công an phường Mỹ An bị xây xát, chảy máu ngoài da, cần điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV.

Đối tượng Ngô Viết Hiếu.

Theo Trung tá Hoàng Thanh Thiên, Trưởng Công an phường Mỹ An, từ ngày 15/5 - 20/5/2021, trên địa bàn phường liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Thủ phạm thường hoạt động trong khung thời gian từ sau 0h00 đến 4h00 sáng, đột nhập vào nhà dân lấy trộm tiền, điện thoại di động, máy tính bảng và các tài sản khác. Trước tình hình đó, Công an phường đã báo cáo với Công an quận và phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự triển khai kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ.

Qua truy xét, tối 20/5, Công an phường đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm Ngô Viết Hiếu (29 tuổi, trú quận Liên Chiểu), Nguyễn Thị Lan Xuân (30 tuổi, trú quận Hải Châu, bạn gái của Hiếu) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (29 tuổi, trú quận Hải Châu). Đối tượng còn lại trong nhóm là Đ.Q.T, bạn trai của Dung đã bỏ trốn, đang bị truy bắt. Các đối tượng này đều nghiện ma túy, vừa thuê 2 phòng trọ trên đường Bà Huyện Thanh Quan để sống với nhau và cùng nhau hành nghề trộm cắp để có tiền tiêu xài, mua ma túy để sử dụng.

Khi lực lượng Công an xuất hiện tại phòng trọ, Ngô Viết Hiếu đã chống cự để bỏ chạy. Trong quá trình khống chế đối tượng, một số CBCS Công an phường và đối tượng Ngô Viết Hiếu cùng bị xây sát, chảy máu. Sau đó, Hiếu khai nhận cùng với bạn gái đã bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối.

Công an phường Mỹ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy thu vật chứng để chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý điều tra theo thẩm quyền và khẩn trương điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho các cán bộ Công an có nguy cơ bị lây nhiễm từ đối tượng Ngô Viết Hiếu.

Hà Văn Duẩn và chiếc xe máy tang vật.

Tại Thanh Hóa, vào ngày 10/7/2020 , 3 chiến sĩ công an của Công an huyện Quan Hóa được đưa đi khám và xử lý chống phơi nhiễm HIV tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa do bị thương trong quá trình vây bắt một đối tượng nhiễm HIV.

Trước đó, ngày 7/7, Công an huyện Quan Hóa, nhận được tin báo của một người dân trên địa bàn trình báo về việc trong quá trình đi chặt luồng trên đồi thì bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc xe máy.

Công an huyện Quan Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Công an thị trấn Hồi Xuân triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh và xác định đối tượng Hà Văn Duẩn (SN 1991; ngụ khu Ban, thị trấn Hồi Xuân) là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp. Gây án xong, Duẩn bỏ lên chòi canh ở đồi Luồng (thuộc khu Ban).

Tuy nhiên, trong lúc vây bắt, Duẩn đã chống trả quyết liệt khiến 3 chiến sĩ Công an thị trấn Hồi Xuân bị thương và nghi tiếp xúc với máu của đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận bản thân có 3 tiền án về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 6/2020 đến nay đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đặc biệt, Duẩn đã bị nhiễm HIV từ năm 2013.

Tại Hưng Yên, ngày 6/6/2018, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt quả tang đối tượng Tạ Văn Lý (sinh năm 1976, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại Quốc lộ 39A. Qua đấu tranh, Lý đã khai mua heroin từ Huyền. Lực lượng chức năng đã khám xét nhà của đối tượng Huyền là người bán ma túy cho Lý. Khi tổ chức khám xét nhà của Huyền anh trai của Huyền là Nguyễn Văn T sinh năm 1972 là người nhiễm HIV, từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy đã hết sức manh động, sử dụng dao đe dọa, chống trả quyết liệt lực lượng thực thi hành nhiệm vụ. T đã dùng dao tự cứa vào tĩnh mạch trên cổ tay mình cho chảy máu, rồi cầm dao xông vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Mặc dù biết đối tượng bị nhiễm HIV, nhưng với tinh thần cương quyết đấu tranh trấn áp tội phạm và tính nhân văn, các chiến sỹ cảnh sát hình sự đã không ngại nguy hiểm đến tính mạng, kiên quyết khống chế, bắt giữ đối tượng. Đồng thời, cảnh sát còn băng bó vết thương, bảo toàn tính mạng cho đối tượng T. Trong quá trình khống chế đối tượng đã có 8 chiến sĩ công an bị phơi nhiễm HIV do bị thương, xây xát và dính máu của đối tượng. "Hiệp sĩ" cũng ra tay

Không chỉ lực lượng công an khi trấn áp tội phạm bị các đối tượng nhiễm HIV tấn công trở lại, các "hiệp sĩ" cũng phải đương đầu nguy cơ này khi góp phần bảo vệ trị an của địa phương.

Theo đó, "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, quê Đồng Nai) đã dũng cảm phát hiện, theo dõi và ngăn chặn hành vi trộm xe Honda SH của băng nhóm trộm xe chuyên nghiệp Tài “mụn” và bị bọn tội phạm đâm tử vong.

"Hiệp sĩ" đường phố Trần Văn Hoàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TPHCM, tối 13/5/2018, nhóm "hiệp sĩ" gồm 7 người đi xe máy trên đường, đến khu vực cư xá Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện khả nghi nên bám theo. Đến trước nhà số 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), đối tượng ngồi sau xuống xe dùng đoản (dụng cụ bẻ khóa) phá khóa chiếc xe SH đang dựng trước nhà. Nhóm ‘hiệp sĩ’ ập vào khống chế đối tượng và tổ chức vây bắt. Tên trực tiếp trộm xe đã rút dao tự chế cất giấu trong người chống trả hòng tẩu thoát làm 5 người thương vong.

Hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi đã được truy nhận bằng Tổ quốc ghi công và được công nhận là liệt sĩ vào năm 2020.