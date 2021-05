Mạo danh Công an để lừa đảo: Điểm mặt các “siêu lừa“

Mạo danh Phó phòng Công an lừa tiền: Ngày 20/5, một gia đình đăng thông tin về người nhà mất tích lên mạng xã hội thì Đàm Quốc Hùng (SN 2001, ở TP Lào Cai) xưng là Phó phòng tại Công an tỉnh Lào Cai. Người này cho biết đang giữ cháu bé mất tích vì cháu có liên quan đến đường dây ma túy và yêu cầu người nhà chuyển 5 triệu đồng. Nghi ngờ đây là đối tượng lừa đảo nên người nhà nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo, Hùng đã bị công an bắt giữ để điều tra. Giả mạo cán bộ Bộ Công an để xác minh nguồn gốc một xe ô tô: Ngày 28/12/2020, Lý Quang Thái (42 tuổi, ở TP HCM) liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang và tự xưng là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an để xác minh nguồn gốc một xe ô tô, tuy nhiên, Thái đã bị phát hiện giả mạo giấy tờ. Ngày 12/4/2021, Thái bị Công an An Giang khởi tố. Nam thanh niên giả danh cán bộ công an để lừa đảo: Mỗi lần về quê, Ngô Gia Thứ (SN 1994 ở Hải Dương) đều xuất hiện với trang phục trong ngành công an. Không những vậy, Thứ còn sử dụng tên giả, tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại “Cục Công nghệ cao” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền lên tài hàng trăm triệu đồng. Ngày 19/2, Thứ bị Công an Hải Dương bắt giữ. Giả danh cán bộ Công an lừa tình, tiền nhiều phụ nữ: Trần Quốc Thái (SN 1992, ở TP HCM) chuyên giả danh cán bộ Công an để lừa tình, lừa tiền của nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin. Điều đáng nói là đối tượng đã có tiền án và sử dụng thủ đoạn lừa đảo này nhiều lần, với nhiều bị hại, nhưng vẫn có người “sập bẫy”. Sau khi bị tố giác ngày 10/2, Thái bị Công an bắt giam. Giả danh công an để lừa đảo đấu giá đất, chạy dự án: Từ tháng 10/2020 đến khi bị bắt tức ngày 11/1/2021, Bành Quốc Khánh (27 tuổi, quê Nghệ An) đã giả danh công an, tiếp xúc và làm quen với những người đang có nhu cầu mua đất ở, làm dự án… để lừa đảo nhiều người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Giả danh công an, "nổ" có thể xin chuyển công tác trong ngành: Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Văn Song (SN 1977, trú huyện Yên Dũng) tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể xin chuyển công tác trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân. Ngày 25/12/2020 Song bị Công an Bắc Giang bắt giữ. (Ảnh minh họa). Giả danh thượng úy công an lừa bạn gái lấy 10.000 USD: Giả thượng úy công an, Trần Trung Can (24 tuổi ở huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đã nhiều lần vay tiền bạn gái là chị T.T.K.A. (26 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) tổng số tiền 10.000 USD và 43 triệu đồng rồi đem đi tiêu xài cá nhân. Nghi ngờ bạn trai lừa đảo, chị K.A đến cơ quan công an tố giác. Ngày 4/12/2020, Can bị Công an Kiên Giang bắt giam. Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo tiền tỷ: Tự xưng Công an thông báo cho bị hại nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy. Yêu cầu nạn nhân phải bí mật chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng vào số tài khoản “của Bộ” để phục vụ điều tra. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Phi (ở Bắc Giang) và đồng bọn đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân tổng số tiền 3,3 tỷ đồng ở Nghệ An. Ngày 14/4/2020, Phi ra đầu thú ở Công an tỉnh Nghệ An. 2 đối tượng chuyên giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Lợi dụng việc một số hộ dân có người thân dính líu đến vi phạm pháp luật, Nguyễn Nhật Huy (27 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã làm cầu nối cho Bùi Trọng Quý (35 tuổi, ở Quảng Nam) đến nhà bị hại, đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Sau khi bị tố cáo ngày 17/7/2020, hai đối tượng này bị Công an Đà Nẵng bắt giữ. >>> Xem thêm video: Bắt giữ ổ nhóm giả danh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: VOV.

