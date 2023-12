Cảnh sát lội bùn, huy động chó nghiệp vụ truy tìm 2 phạm nhân trốn trại

Hai phạm nhân bỏ trốn nguy hiểm thế nào?

Theo hồ sơ, Phan Công Thành, 36 tuổi, trú huyện Lộc Hà đang chấp hành 2 bản án tù của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP Phổ Yên (Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 19 năm.

Bản án TAND TP Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) cho thấy, từ tháng 2/2019 đến tháng 4/2019, bằng thủ đoạn gian dối, Thành đã đưa ra thông tin có cấp đất đấu giá để bán, rủ góp tiền chung vốn mua đất. Thành đã 10 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 8 bị hại tại các tỉnh, thành với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng.

Thành bị TAND TP Phổ Yên tuyên án 4 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Thành bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với 2 bản án, Thành phải chấp hành tổng 19 năm tù. Tính đến ngày bỏ trốn, Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Nguyễn Đắc Hoàng, 39 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, bị TAND tỉnh Nghệ An phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm bỏ trốn, Hoàng đã thụ án được 6 năm 6 tháng.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 18/5/2017, Hoàng được một người tên Hùng gọi điện "mời chào", nếu lấy được ma túy từ Trung Quốc về bán sẽ mua lại với giá 320 triệu đồng/kg. Do hám lợi, Hoàng đồng ý thực hiện. Ngày 22/5/2017, Hoàng mang theo 110 triệu đồng sang Trung Quốc mua hàng cấm; bỏ vào 3 hộp sữa rồi mang về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Khoảng 13h ngày 29/5/2017, tại một khách sạn trên đường Phan Bội Châu (thành phố Vinh, Nghệ An), Hoàng đang giao ma túy cho người mua thì bị lực lượng cảnh sát biển phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tang vật thu được là hơn 327g methamphetamine. Hoàng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.