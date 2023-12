Cục C10, Bộ Công an vào cuộc truy bắt hai phạm nhân bỏ trốn

Ngày 7/12, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10 – Bộ Công an) đã vào cuộc, phối hợp với Ban giám thị Trại giam Xuân Hà cùng các lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trạm giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).



Hai phạm nhân bỏ trốn là Phan Công Thành (SN 1987, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Đặc điểm nhận dạng của 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng

Khoảng 15h ngày 6/12, trong quá trình đang lao động, cải tạo tại Phân trại số 2 của Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an), đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã lợi dụng sơ hở lúc đi lao động để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Từ chiều qua (6/12) đến nay, các lực lượng gồm Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên và lực lượng Công an xã trên địa bàn đã vào cuộc cùng truy bắt 2 phạm nhân trên nhưng chưa có kết quả.

Trại giam Xuân Hà cho biết, trong số 2 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ, một phạm nhân đang thụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người còn lại phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Khi trốn, các đối tượng mặc áo màu đen, đi ủng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện cũng đã huy động tổng lực các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, Công an các địa phương vào cuộc phối hợp truy tìm 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game