Cảnh sát kiểm tra lái xe container phát hiện tài xế dương tính với ma túy

Tối 21/1, tổ công tác Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Trung tâm Giám định ma túy Viện khoa học hình sự ra quân kiểm tra đối với tài xế điều khiển xe ô tô tải, xe container, xe khách đường dài trên đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật - Phó phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết TNGT Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Tổ công tác chọn vị trí lối ra của trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào Trung tâm TP Hà Nội tại Km 188+300 (qua địa bàn huyện Thanh Trì), do Đội tuần kiểm giao thông đường bộ Cao tốc số 7, Phòng 8, Cục CSGT phụ trách.

Chỉ trong vòng 2h, gần chục phương tiện ô tô khách và xe container đã được dừng lại để kiểm tra, và phát hiện một tài xế dương tính với ma tuý.

Tổ công tác làm nhiệm vụ tại Km 188+300 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng vào Trung tâm TP Hà Nội (qua địa bàn huyện Thanh Trì).

Cụ thể, lúc 22h, tổ tác dừng xe container 60C-204.61 kéo theo rơ móoc 60R-013.46 thuộc Công ty TNHH Thiên Tuấn Lộc có địa chỉ tại 30 lô 9A-KDC An Bình An Bình-BH-ĐN, do tài xế Trần Văn Thọ (SN 1974, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.