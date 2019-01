Hãi hùng lời thú nhận của tài xế container “chơi” cùng lúc 3 loại ma túy

Mời quý độc giả xem video: Tài xế container “chơi” cùng lúc 3 loại ma túy:

Ngày 14/1, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đã lập hồ sơ xử lý hàng loạt tài xế container bị phát hiện dương tính với ma túy. Lời thú nhận của tài xế bị phát hiện sử dụng ma túy khiến ai cũng hết sức hãi hùng.

Trước đó, trong 2 ngày 12 và 13/1, Công an phường Trường Thọ phối hợp với nhiều lực lượng liên quan kiểm tra hành chính, test nhanh ma túy... đối với các trường hợp nghi vấn là tài xế lái xe container vào cụm cảng trên địa bàn phường Trường Thọ.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều 13/1, tổ công tác chặn dừng khoảng 30 container ra vào cụm cảng Trường Thọ và tiến hành test nhanh nước tiểu của các lái xe.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 4 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Thậm chí, có phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê 2 tài xế để thay phiên nhau chạy thì cả 2 đều bị phát hiện sử dụng ma túy.

Kết quả khiến ai cũng hết sức hãi hùng: Tài xế container T. sử dụng cùng lúc 3 loại ma túy.

Điều khủng khiếp nhất được lực lượng công an phát hiện trong buổi kiểm tra là một tài xế lái xe đầu kéo chở container loại 40feet đầy hàng sử dụng cùng lúc 3 loại ma túy là cần sa, ma túy đá, ma túy tổng hợp.

Tài xế T. được đưa về trụ sở công an. “Trước khi chở hàng từ Đồng Nai về cảng ở Trường Thọ, tôi có sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật của người bạn. Tôi lái xe trên quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội và khi vào gần đến cảng ở phường Trường Thọ thì bị lực lượng công an test nhanh nước tiểu, phát hiện sử dụng ma túy”, tài xế Nguyễn C.T. (quê tỉnh Ninh Thuận), cho biết.

Nhiều người không khỏi khiếp sợ khi nghe tài xế T. nói về hành trình “ôm” chiếc xe đầu kéo container trong tình trạng vừa sử dụng nhiều loại ma túy lưu thông qua quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội... luôn tấp nập người xe.

Tài xế T. còn “thật thà” chia sẻ rằng trên đường lái xe, nhiều lúc đầu óc lơ mơ, tay ôm vô lăng, chân đạp ga mà cảm giác rất... “bay bổng”, khiến những ai có mặt được một phen hãi hùng.

Hung khí, dụng cụ sử dụng ma túy được công an phát hiện trên các xe đầu kéo container. Tại buổi kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện trên xe của các tài xế dương tính với ma túy có nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và 1 cây đao sắc bén.

Trước đó, chiều ngày 12/1, cũng tại tuyến đường ra vào cụm cảng Trường Thọ, lực lượng nói trên đã kiểm tra, test nhanh nước tiểu và phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy (2 tài xế dương tính với heroin, người còn lại dương tính với ma túy đá). Đồng thời, công an còn phát hiện một tài xế container sử dụng giấy phép lái xe giả.

Lực lượng công an đã đưa những tài xế vi phạm về trụ sở công an để tiếp tục lập hồ sơ xử lý. Theo chỉ huy Công an phường Trường Thọ, nếu đối tượng có nơi cư trú ổn định thì xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về nơi cư trú để tiếp tục theo dõi, quản lý; những trường hợp còn lại sẽ lập hồ sơ đưa đến Cơ sở cai nghiện. Đồng thời, công an phường cũng sẽ làm việc với chủ doanh nghiệp, công ty có tài xế sử dụng ma túy để tuyên truyền và yêu cầu phải kiểm tra thường xuyên các tài xế của mình.

Được biết, cụm cảng ở phường Trường Thọ có lượng xe đầu kéo container ra vào giao nhận hàng hóa nhiều nhất cửa ngõ phía Đông TP HCM. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, xe container qua lại khu vực này tăng đột biến và xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này.