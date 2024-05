Cận cảnh Công viên Ấn tượng Hội An “dính” nhiều vi phạm

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc san lấp mặt bằng để thực hiện dự án Công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An", do Công ty CP Gami Hội An làm chủ đầu tư. Theo kết luận thanh tra, dự án Công viên Ấn tượng Hội An được xây dựng tại phường Cẩm Nam,TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Công viên Ấn tượng Hội An nằm giữa dòng sông Hoài như một hòn đảo nhỏ. Dự án nằm trên một cồn cát giữa sông, còn được gọi là đảo Ký ức Hội An. Cầu đi bộ từ đường Trần Quang Khải nối về bờ Bắc của dự án "đình đám" này. Dự án Công viên Ấn tượng Hội An có tổng diện tích đất khoảng 10,9 ha; quy mô công suất thiết kế 120 phòng khách sạn, 150 gian hàng thương mại, nhà hát biểu diễn ngoài trời 3.366 chỗ ngồi, nhà hát biểu diễn trong nhà 1.000 chỗ ngồi… Dự án đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng từ năm 2021. Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận, quá trình triển khai thực hiện dự án vẫn còn một số tồn tại, sai phạm trong công tác san lấp mặt bằng. Cụ thể, việc cấp phép xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng dự án đã có một số vi phạm. Công ty Gami Hội An vi phạm, thiếu sót trong việc không lập lại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh thiết kế dự toán của dự án. Tổng khối lượng cát san nền qua kiểm tra hồ sơ quyết toán hơn 102.000 m3, chênh lệch vượt hơn 1.200 m3 so với số quyết toán, từ đó tổng giá trị quyết toán san nền vượt hơn 336 triệu đồng. Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (gọi tắt là Công ty FLC FAROS) – doanh nghiệp được Công ty Cổ phần Gami Hội An ký hợp đồng xây dựng hạng mục san lấp mặt bằng dự án đã mua của các đơn vị hơn 126.800m3 cát để thực hiện dự án, tổng giá trị hơn 18,1 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định Công ty TNHH MTV Linh Huy (phường Cẩm Nam, TP Hội An) đã bán cho Công ty FLC FAROS hơn 3.700 m3 cát có giá trị hơn 520 triệu (giá trị sau thuế VAT) mà không có hợp đồng mua bán, không có hóa đơn và không có nguồn gốc xuất xứ. Tương tự, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Quỳnh Dương (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã bán cho Công ty FLC FAROS hơn 20.300 m3 cát san lấp, giá trị hơn 2,74 tỉ đồng (giá trị sau thuế VAT) mà không có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ... Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Xây dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót trong việc cấp giấy phép xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng cho Dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” như kết quả thanh tra đã nêu. Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty Gami Hội An nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót trong việc không lập lại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh thiết kế dự toán cho dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” đúng theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Nam. >>> Mời độc giả xem thêm video 38 bị can trong đại án Việt Á: Nhìn lại những sai phạm:

