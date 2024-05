Không phải Mỹ Khê, du khách nước ngoài đang “đổ xô” đến An Bàng

Nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố bảng xếp hạng Những bãi biển đẹp nhất châu Á 2024. Bãi biển An Bàng (Hội An) xếp thứ 5 trong danh sách này, trên cả Mỹ Khê (Đà Nẵng) - nơi từng được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Đây là một hạng mục trong khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 của Tripadvisor do chính cộng đồng du khách trên toàn thế giới đánh giá. Biển An Bàng xếp thứ 5 trong danh sách Những bãi biển đẹp nhất châu Á 2024 với hơn 7.000 review (đánh giá sau khi trải nghiệm).



Bãi biển An Bàng được Tripadvisor mô tả là nơi có bầu trời xanh, dải cát trắng mịn cùng cảnh quan bờ biển tuyệt đẹp.



Đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, nắng nóng gay gắt trên diện rộng khắp khu vực miền Trung, nhiều nơi ở Đà Nẵng, Quảng Nam xấp xỉ 40 độ C. Dưới trời nóng như đổ lửa, bãi biển An Bàng vẫn kín khách. Thay vì trốn trong phòng khách sạn bật điều hòa mát lạnh, du khách nước ngoài ra bãi biển An Bàng nằm tắm nắng, thư giãn, hít hà hương vị của biển. Không khó để bắt gặp cảnh du khách nước ngoài mải mê tắm biển, vui đùa trong làn nước mát dưới trời nắng gắt. Bãi biển đông nghịt khách Tây, còn du khách trong nước và người dân địa phương phần lớn đã vào phòng điều hòa "trốn nóng". Các ghế dài đặt dưới mái tranh trên bãi biển An Bàng kín du khách nước ngoài lúc 14h ngày 30/4. Chị H., một người dân địa phương cho biết: "Phần lớn du khách đến bãi tắm An Bàng là khách Tây. Mình trời mát mới ra biển, chứ họ thường ra biển thư giãn từ lúc 2h chiều, lúc trời còn nắng chói chang." Nhiều người đánh giá, An Bàng thu hút sự chú ý của đông đảo du khách quốc tế nhờ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Cách trung tâm TP. Hội An khoảng 5km, biển An Bàng là điểm đến mới nổi được du khách trong và ngoài nước yêu thích khoảng 10 năm trở lại đây. Một du khách đến từ Wellington, New Zealand chia sẻ trên Tripadvisor hồi tháng 10/2023 “An Bàng là một ốc đảo nhỏ cách xa những khu nghỉ dưỡng lớn. Nước trong vắt, bãi biển dài và sạch. Rất đáng để thư giãn ở nơi này." >>> Mời độc giả xem thêm video Chiêm ngưỡng những bãi biển sát vách làm “say lòng” du khách:

