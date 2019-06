Cán bộ Nội vụ Thái Bình tử vong ở nơi làm việc, thi thể có vết thương

(Kiến Thức) -Cán bộ phòng Nội vụ - UBND huyện Đông Hưng (Thái Bình) được phát hiện tử vong tại phòng làm việc. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cán bộ này.

Sáng ngày 15/6, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Đông Hưng cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một cán bộ Nội vụ đang công tác tại UBND huyện Đông Hưng vào tối ngày 14/6.



Danh tính vị cán bộ phòng Nội vụ tử vong bất thường được xác định là ông Nguyễn Trọng Hữu (SN 1982, nguyên quán xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) - chuyên viên phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Đông Hưng.

Thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 19h30 tối ngày 14/6, là bà Hoàng Thị Th. (trú cùng địa chỉ) – vợ của ông Hữu không thấy chồng về ăn cơm như thường lệ nên đã đến trụ sở UBND huyện Đông Hưng để tìm chồng.

Trụ sở UBND huyện Đông Hưng nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, bà Th. được bảo vệ cơ quan ông Hữu cho biết xe ô tô của ông này vẫn còn để ở đây, phòng làm việc chưa khóa cửa. Bà Th. liền cùng bảo vệ đi vào phòng làm việc của ông Hữu thì tá hỏa khi phát hiện ông này đã tử vong với một số vết thương. Ngay sau đó, bà Th. đã hô hoán, đồng thời gọi điện báo cho lãnh đạo UBND huyện Đông Hưng và cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Đông Hưng, Công an tỉnh Thái Bình nhanh chóng có mặt khoanh vùng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Một cán bộ công tác tại UBND huyện Đông Hưng cùng ông Hữu cho biết: "Hết giờ làm việc ngày 14/6, sau khi chơi thể thao, anh Hữu còn uống bia với đồng nghiệp cơ quan, thái độ vui vẻ, không có biểu hiện gì bất thường..."

Được biết, ông Nguyễn Trọng Hữu Hữu công tác tại phòng Nội vụ của UBND huyện Đông Hưng khá lâu, đã có vợ và 2 con, kinh tế gia đình khá giả. Đến khuya cùng ngày, sau khi tiến hành các thủ tục theo qui định của pháp luật, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.