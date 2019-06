3 cha con bị truy sát ở Quảng Nam: Hung thủ là ai?

Khuya 14/6, Công an Quảng Nam phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường 3 cha con bị truy sát ở Quảng Nam, khám nghiệm tử thi vụ việc ông Phạm Hồng Văn (56 tuổi, trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và 2 con trai Phạm Hồng Cấp, Phạm Hồng Phát bị truy sát. Vụ việc khiến ông Văn tử vong, 2 người con bị thương nặng. Khoảng 17h chiều cùng ngày, ông Văn cùng 2 con trai đang ở nhà thì có nhóm người lạ mặt mang hung khí tới. Tại đây, 3 nạn nhân xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với nhóm người lạ. Ông Văn và 2 con trai bị nhóm người này đuổi đánh, chém nhiều nhát vào người. Sau vụ ẩu đả, ông Văn cùng 2 con trai bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Ông Văn tử vong tại bệnh viện với vết thương sâu ở vùng bụng. Còn anh Phạm Hồng Cấp bị thương ở vùng mặt, Phạm Hồng Phát bị chấn thương xương sống. Tại hiện trường 3 cha con bị truy sát, nhóm người lạ mặt sau khi gây án đã để lại một xe tay ga và nhiều hung khí là dao, kiếm tự chế được cảnh sát thu giữ trong đêm. Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 3h sáng 15/6, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ bản hoàn tất. Thi thể ông Văn được đưa về trong đêm. Ba cha con ông Văn bị nhóm người lạ đuổi đánh trên đường làng. Tại đây, vết máu còn vương vãi. Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra vụ việc dù chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì nhóm người lạ mang theo hung khí. Trao đổi với Zing.vn sáng 15/6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay cơ quan điều tra đang mời 2 người liên quan vụ việc lên làm việc. Đại tá Dũng cho thông tin thêm có khả năng, vụ việc xảy ra tại nhà ông Văn chỉ từ mâu thuẫn nhỏ với hàng xóm. Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

