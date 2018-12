Cái kết đắng cho 12 bị cáo vụ buôn lậu xăng dầu ngàn tỷ

Sau 10 ngày xét xử, chiều 21/12, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú) và 11 đồng phạm về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhận hối lộ, đưa hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là vụ buôn lậu xăng dầu quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.

Các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng lớn, xâm phạm đến chủ trương, chính sách, hoạt động kinh tế của Nhà nước, hết sức nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải,... nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.



Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Mạnh 10 năm tù giam; 8 bị cáo nhận mức án từ 2 năm 29 ngày đến 8 năm tù giam; 2 bị cáo nhận mức án từ 2 năm đến 3 năm tù treo. Riêng bị cáo Romel Pagente Aleria bị HĐXX tuyên phạt 500 triệu đồng và bị trục xuất về nước.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, khoảng 00 giờ 20 ngày 29/1/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Công an (C46) và các đơn vị liên quan kiểm tra tàu BTS Christina thuộc sở hữu của Công ty BTS Tankers (Singapore), do Romel Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng, đang bơm xăng từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú của Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản chứng nhận và biên bản khám tàu BTS Christina xác định số lượng xăng RON A92 thực tế trên tàu trước khi bơm là 9.370 tấn. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập khẩu hơn 1.870 tấn, còn lại 7.500 tấn không khai báo hải quan. Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng RON A92 được bơm từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú, nhiều hơn số lượng khai báo hải quan trên tờ khai hải quan là 1.330 tấn.

12 bị cáo nghe tòa tuyên án.