Nghi phạm rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam khai gì?

Chiều ngày 21/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải triệu tập Lê Trung Hiếu (20 tuổi, làm nghề sửa xe tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) về cơ quan công an để điều tra, làm rõ về hành vi rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện.



Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Hiếu vốn nghiện ma túy, đã có vợ con và hành nghề sửa xe tại xã Nghĩa Lộ. Tại cơ quan công an, Hiếu bước đầu khai nhận hành vi rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện để nhằm trục lợi khi xe bị thủng xăm sẽ dắt vào tiệm của mình để sửa.

Theo đó từ đầu tháng 11/2018, nam thanh niên này đã lấy khoảng 0,5kg đinh loại 3cm của gia đình sau đó đi xe máy theo hướng từ nội thành Hải Phòng về huyện Cát Hải và rải đinh dọc trên mặt cầu Tân Vũ – Lạch Huyện.

Lê Trung Hiếu tại cơ quan công an.

Lợi dụng tiệm sửa xe của mình nằm ở gần cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nhất nên những người bị thủng săm xe thường vào đây để sửa. Mỗi vết thủng săm khi vá thì Hiếu thu 20.000 đồng, còn với các xe phải thay săm thì thu 90.000 đồng.

Trước đó, từ tháng 11/2018 đến nay trên cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, TP Hải Phòng liên tục xuất hiện tình trạng rải đinh trên mặt cầu . Xí nghiệp Quản lý bảo dưỡng cầu - đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, cho biết trong 2 ngày 19 và 20/11 đã phát hiện và thu gom được khoảng 2 kg đinh sắt loại 5 cm nằm rải rác trên mặt cầu từ trụ T25 - T75 khiến 2 xe máy bị thủng lốp.

Đặc biệt, lượng đinh được phát hiện với mật độ nhiều lần trong ngày dù lực lượng chức năng liên tục tổ chức thu gom vẫn không xuể. Sự việc gây bức xúc dư luận, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông khu vực.

Tiếp nhận sự việc, Ban ATGT TP Hải Phòng phối hợp cùng cơ quan Công an và Sở GTVT TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Dựa trên hồ sơ tài liệu thu thập được sau nhiều ngày cắt cử lực lượng kiên trì mật phục, ngày 21/12 cán bộ thuộc Phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành triệu tập, bắt giữ Lê Trung Hiếu để điều tra làm rõ hành vi rải đinh.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra theo quy định pháp luật.