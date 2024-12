Đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú sau 1 năm lẩn trốn

Ngày 21/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Tấn Đạo (33 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ra đầu thú.

Lê Tấn Đạo tại cơ quan công an (ảnh CA)

Trước đó, từ năm 2017 đến 2019, Lê Tấn Đạo đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu lô đất và có khả năng làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng của ông H.V.L. (trú tại Đà Nẵng). Sau đó, Đạo trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận đơn trình báo, tố giác của ông L. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của Đạo. Ngày 15/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Đạo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 06/02/2024, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm và xác lập chuyên án để truy bắt Đạo. Gần 1 năm truy tìm đối tượng, đến ngày 20/12/2024, Ban chuyên án nắm được thông tin Đạo vừa xuất hiện ở nhà cha mẹ nên âm thầm giám sát, đón lõng 24/24, không để đối tượng có cơ hội tẩu thoát.

Vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn, Công an đến tận gia đình để vận động Đạo ra đầu thú. Chiều 20/12, Lê Tấn Đạo đã đến Công an TP Đà Nẵng đầu thú để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

