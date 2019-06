CA Hải Dương lên tiếng vụ tên trộm tử vong tại đồn sau khi đầu thú

Thông tin mới nhất vụ tên trộm tử vong tại đồn công an sau khi đầu thú, ngày 17/6, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin chính thức vụ việc trên.



Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 12h ngày 7/6/2019, Công an thành phố Chí Linh nhận được báo cáo của Công an phường Cổ Thành (thành phố Chí Linh) về việc sáng ngày 07/6/2019, gia đình chị Đ.T.T, trú tại phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh bị kẻ gian lợi dụng sơ hở đột nhập vào nhà cậy tủ, lấy trộm tài sản gồm tiền, vàng và tiền tiết kiệm của con chị đựng trong con lợn đất, tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 40 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, Công an thành phố Chí Linh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ.

Gia đình anh T. tổ chức tang lễ.

Qua rà soát, xác định nổi lên đối tượng nghi vấn là P.X.T (SN 1979, trú tại xã Nam Tân, Nam Sách) là người có mối quan hệ thân quen với gia đình. Công an thành phố Chí Linh đã gửi giấy mời P.X.T đến cơ quan Công an làm việc.

Đến khoảng 7h30 ngày 13/6/2019, P.X.T được người nhà đưa đến Công an thành phố Chí Linh để làm việc. Quá trình làm việc, P.X.T đã từng bước nhận thức được và thành khẩn khai nhận về hành vi trộm cắp tài sản của mình tại gia đình chị T vào sáng ngày 07/6/2019, phù hợp với kết quả điều tra, xác minh.

Ngay sau khi có kết quả từ lời khai của P.X.T, Cơ quan Công an đã tiến hành truy thu vật chứng của vụ án. P.X.T tiếp tục được mời ở lại để làm tường trình về hành vi phạm tội của mình.

Trong quá trình P.X.T viết tường trình tại phòng làm việc, thì cán bộ ra ngoài đi vệ sinh, khi quay lại phát hiện P.X.T nằm ngửa trên sàn nhà, tay ôm vào dây điện trong phòng, thấy vậy cán bộ đã ngắt nguồn điện, tiến hành sơ cứu ban đầu và tổ chức đưa đến bệnh viện để cấp cứu, tại đây cán bộ y tế xác định P.X.T đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an thành phố Chí Linh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia khám nghiệm, xác định nguyên nhân tên trộm tử vong tại đồn công an sau khi đầu thú.

Ngày 14/6/2019, Viện Pháp y Quốc gia cùng các thành phần liên quan đã thực hiện khám nghiệm theo quy định; ngày 15/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bàn giao tử thi cho gia đình; sáng ngày 16/6/2019, gia đình đã tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện vụ việc tiếp tục được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.