BVĐK Hải Dương xuống cấp vẫn chưa nghiệm thu: Đề xuất của Sở Xây dựng?

Chưa nghiệm thu… đã có dấu hiệu xuống cấp



Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt vào tháng 4/2003 và 6 lần được điều chỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư 345 tỷ đông từ nguồn ngân sách và được khởi công năm 2004 với 45 gói thầu. Dự án bệnh viện mới có quy mô 500 giường bệnh gồm 6 công trình chính là: Khoa Khám và điều trị ngoại trú (một phần khu nhà A), Khoa Ngoại (nhà D), Khoa Nội nhi (nhà C), Khoa Truyền nhiễm, Khoa Dinh dưỡng - bán trú và Trung tâm Nghiệp vụ kỹ thuật (khu nhà B).

Nhiều hạng mục công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chưa được nghiệm thu.

Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, từ năm 2009 đến năm 2012, mặc dù dự án vẫn còn một số hạng mục đang thi công dở dang, chưa được nhà thầu hoàn thiện nhưng do nhu cầu cấp bách về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất để thực hiện việc khám chữa bệnh nên chủ đầu tư đã lần lượt đưa 4 hạng mục công trình vào sử dụng. Các hạng mục công trình gồm: Nhà số 1,6,7 (nhà A), nhà số 2 (nhà B), nhà số 3 (nhà D) và nhà số 4 (nhà C).

Tuy nhiên sau nhiều năm được đưa vào sử dụng, bốn khối công trình chính của bệnh viện gồm nhà A,B,D,C vẫn còn một số hạng mục chưa được nhà thầu thi công hoàn thiện về hệ thống phòng cháy chữa cháy, trần thạch cao tại một số khu vực hành lang, hệ thống thu lôi, chống sét… Hồ sơ quản lý chất lượng thiết lập còn thiếu chưa đảm bảo quy định dẫn đến công trình chưa thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán hoàn thành theo quy định.

Hơn 10 năm đưa vào sử dụng, các công trình chưa được bảo trì, sửa chữa thường xuyên nên nhiều hạng mục đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho tài sản và con người tại bệnh viện. Nguyên nhân do dự án chưa nghiệm thu, quyết toán nên bệnh viện không thể sửa chữa.

Ông Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khi trao đổi với báo chí cho biết, nguyên nhân của sự việc này do các nhà thầu bỏ đi nên thiếu hồ sơ quyết toán dẫn đến các cấp có thẩm quyền không phê duyệt được.

“Bệnh viện đã liên hệ với các nhà thầu liên quan thực hiện các công việc còn lại, hoàn thiện hồ sơ cần thiết để nghiệm thu, quyết toán nhưng các nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ nhưng có người không liên lạc được, có người liên lạc được nhưng họ đổi công ty và không quay lại để bàn giao, thậm chí, có gói thầu còn không tìm thấy nhà thầu. Bệnh viện đã nhiều lần xin ý kiến, gửi báo cáo đến các ngành chức năng và UBND tỉnh Hải Dương tìm cách tháo gỡ nhưng chưa có kết quả", ông Lê Quang Đức cho biết.

Hiện một số công trình đã có dấu hiệu xuống cấp.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Tăng Bá Bay – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cũng chỉ ra thực trạng, hiện nay về mặt thủ tục, dự án chưa được bàn giao, nghiệm thu dù đã đưa vào sử dụng nhiều năm và có dấu hiệu xuống cấp.

“Nguyên nhân do công trình không được bảo trì sửa chữa trong khi mình cứ sử dụng sẽ xuống cấp nhanh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương là đơn vị trực tiếp sử dụng công trình. Về mặt nguyên tắc vẫn do chủ đầu tư và các nhà thầu. Các sở, ngành chỉ một phần nào đó thôi. Như Sở Xây dựng chỉ về mặt thiết kế, kiểm soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn về mặt thiết kế. Việc thi công các hạng mục công trình thuộc dự án và nghiệm thu thực tế do các nhà thầu và chủ đầu tư”, ông Bay nói.

Theo ông Bay, khi bệnh viện nhận thấy công trình ngày càng xuống cấp mà không được bảo trì nên báo cáo UBND tỉnh đánh giá chất lượng, chỉ đạo nghiệm thu.

“Sở Xây dựng được giao xem xét đề nghị của chủ đầu tư. Trong phạm vi trách nhiệm, Sở Xây dựng thấy công trình hiện chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng, nghiệm thu và quyết toán. Công trình sử dụng nhiều năm chắc chắc đã có dấu hiệu xuống cấp nhưng xuống cấp đến đâu thì phải đánh giá chất lượng công trình”, ông Bay nói.

Cần phải đánh giá an toàn công trình

Ông Tăng Bá Bay cho biết, trước những tồn tại, vướng mắc và hiện trạng công trình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Sở đã tham mưu một số nội dung.

Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương nêu quan điểm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và các đơn vị tham gia thực hiện dự án khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng thuộc dự án, hoàn thiện hồ sơ dự án để nghiệm thu và quyết toán công trình theo quy định.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 24, Nghị định 06 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng, đối chiếu với quy mô dự án, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng như Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng. Do đó, Sở Xây dựng Hải Dương đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương liên hệ với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để thực hiện.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương: “Về mặt thủ tục, chủ đầu tư và các nhà thầu phải hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình theo đúng hợp đồng. Nguyên nhân tại sao các nhà thầu không hoàn thiện hồ sơ thì phải thanh tra, kiểm tra, thậm chí phải điều tra thì mới biết được và chủ đầu tư là đơn vị nắm rõ nhất. Hiện nay dở dang công trình, chưa hoàn thiện một số hạng mục mang tính chất an toàn. Đây là điều rất khó mà chỉ chủ đầu tư và các nhà thầu. Hợp đồng với nhau như thế nào thì giờ phải thực hiện theo hợp đồng”.

Cũng theo ông Bay: “Sở vừa tham mưu cho tỉnh, thứ nhất về thực trạng công trình hiện nay như thế, chưa hoàn thiện xong thì chủ đầu tư và nhà thầu phải hoàn thiện. Thứ 2, thủ tục hành chính về mặt xây dựng, các cơ quan chuyên môn làm là kiểm tra các hạng mục sau khi nghiệm thu giữa các nhà thầu và chủ đầu tư xong, họ sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. Công trình này quy mô 500 giường bệnh, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu là của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng”.

Sở Xây dựng Hải Dương cho rằng, các khối công trình chính của bệnh viện hiện nay là nhà A,B,C,D đã được đưa vào sử dụng hơn 10 năm, từ khi đưa vào sử dụng đến nay do chưa nghiệm thu, quyết toán nên chưa được bố trí kinh phí để bảo trì, sửa chữa. Do đó, nhiều hạng mục có biểu hiện xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và gây mất an toàn cho người sử dụng.

Do đó, theo quy định, công trình phải được đánh giá an toàn công trình. Sở Xây dựng Hải Dương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xem xét cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẩn trương thuê tổ chức kiểm định có đủ điều kiện năng lực thực hiện đánh giá an toàn công trình theo quy định. Việc này làm cơ sở xem xét đánh giá chất lượng công trình và đề xuất cụ thể phương án sửa chữa, khắc phục, phương án đảm bảo an toàn cho người và công trình.

“Hiện nay về thực tiễn, chất lượng công trình đã xuống cấp, bắt buộc phải kiểm tra ngay việc đánh giá an toàn công trình ”, ông Bay nói.

