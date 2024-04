BOT Thái Bình không thu phí ETC, có đóng cửa, xả trạm?

Nhiều năm qua, trạm BOT cầu Thái Hà (Thái Bình) chưa triển khai thu phí tự động không dừng, người dân thấy bất tiện khi vẫn phải dùng tiền mặt.

Theo quy định, từ ngày 1/8/2022 , thực hiện việc thu phí hoàn toàn tự động (ETC) đối với tất cả các tuyến đường cao tốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, tại BOT cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình vẫn đang tiến hành thu phí thủ công, chưa triển khai hệ thống thu phí ETC gây phiền hà cho tài xế.

Trạm BOT cầu Thái Hà.

Lý giải về việc chưa lắp đặt thu phí ETC theo quy định, đại diện trạm BOT cầu Thái Hà cho biết: “Doanh thu của BOT cầu Thái Hà liên tục sụt giảm và dẫn đến thua lỗ trong thời gian gần đây. Trong khi đó, chi phí lắp hệ thống thu phí ETC rất cao so với năng lực tài chính của đơn vị. Do đó, BOT cầu Thái Hà vẫn đang xin lùi thời gian triển khai thu phí không dừng”.



Năm 2023, BOT Thái Hà thu được 44,8 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với năm trước. Chủ đầu tư BOT cầu Thái Hà lỗ 83 tỷ đồng trong năm 2023.

Trên thực tế, BOT cầu Thái Hà đã liên tục thua lỗ kể từ năm 2019, mức lỗ luỹ kế tại ngày 31/12/2023 lên 436,8 tỷ đồng.

Về dự án này, Bộ GTVT nhận định, BOT cầu Thái Hà đã hoàn thành và đang thu phí hoàn vốn, nhưng doanh thu bị sụt giảm, nhiều phương tiện lựa chọn đi theo hướng cầu Hưng Hà để không phải mất phí nên nguồn thu phí không đủ bù đắp chi phí bảo trì, trả lãi vay. Doanh thu của dự án này chỉ đạt khoảng 17% so với hợp đồng, có nguy cơ xấu về phương án tài chính.