"Lùm xùm" của cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh vừa bị bắt khẩn cấp

Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối với Lê Sỹ Mạnh (cựu tuyển thủ, sinh năm 1984, quê tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Động thái trên liên quan đến hành vi đánh trọng tài của cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh trong trận đấu bóng đá diễn ra ngày 22/12, tại một giải phong trào ở TP HCM với hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội, trang báo điện tử thể hiện sự phẫn nộ của khán giả, người dân. Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình bắt giữ Lê Sỹ Mạnh để tiếp tục điều tra, thể hiện sự kiên quyết của Ban Giám đốc Công an TP HCM trong chỉ đạo xử lý nghiêm những hành vi xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe của người khác khi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh trong quá trình tham gia giao thông, lễ hội hoặc các giải thi đấu thể thao. Trước đó, ngày 22/12/2024, tại một giải bóng đá phong trào đang diễn ra ở TP HCM, Lê Sỹ Mạnh bị trọng tài Phạm Văn Nguyên rút thẻ vàng cảnh cáo. Mạnh đưa tay chạm vào mặt trọng tài Phạm Văn Nguyên. Do có hành vi trên, cựu tuyển thủ tiếp tục nhận thẻ vàng thứ hai, bị truất quyền thi đấu. Mạnh đã lao vào đá, đấm trọng tài. Đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc. Lê Sỹ Mạnh từng khoác áo các đội Ninh Bình, Hà Nội T&T, Hải Phòng khi còn thi đấu chuyên nghiệp và từng được HLV Henrique Calisto gọi vào đội tuyển Việt Nam năm 2009.

