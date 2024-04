Từ câu nói của người yêu cũ, nam thanh niên gây án kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, một đêm cuối tháng 12/2022, người dân thôn Ngòi, xã Mao Điền, huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh. Phía ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Thế G. cửa mở tung, bà Nguyễn Thị H. (vợ ông G.) loạng choạng chạy ra, trên người dính đầy vết máu và được mọi người đưa đi cấp cứu. (Căn nhà nơi xảy ra sự việc) Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu rải rác từ trong ra ngoài. Trên tầng 2, ông G. đã tử vong tại phòng ngủ với nhiều vết thương nghiêm trọng. Hiện trường vụ việc không có nhiều dấu vết, đặc biệt cửa trước không bị cạy phá, nhiều khả năng được mở từ bên trong. Xác định là trọng án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lực lượng tối đa nhằm nhanh chóng làm rõ. Các điều tra viên đặt giả thiết, có thể đây là một vụ giết người để cướp tài sản, hoặc nghi phạm đột nhập vào nhà trộm cắp, nhưng bị phát hiện nên ra tay nhằm bịt đầu mối. Tuy nhiên, khi khám nghiệm kỹ, các điều tra viên không phát hiện đồ đạc, tài sản nào bị mất, cũng không thấy có dấu hiệu cạy phá… . Hiện trường để lại nhiều vết máu, trong đó có những vết hình bàn chân. Giám định những dấu chân này không tìm thấy đường vân nên lực lượng công an cho rằng nghi phạm có đi tất khi di chuyển. Tại phòng vệ sinh trên tầng 3 xuất hiện một đôi giầy thể thao cỡ 43 được xếp đặt ngay ngắn. Đôi giày tuy được sử dụng từ lâu nhưng rất sạch sẽ. Cũng tại tầng 3 có một ô thoáng ra lan can. Khi kiểm tra địa điểm này, các giám định viên pháp y nhận thấy trên tường, nơi đặt 2 thanh sắt thu lôi có những vết trượt mờ, tróc lớp sơn từ trên xuống dưới. Căn cứ vào các tài liệu khác, lực lượng công an nhận định nghi phạm đã đột nhập vào nhà nạn nhân từ bức tường phía sau, giáp với sân nhà văn hóa thôn. Việc giám định đôi giày cũng cho thấy có bám dính vết màu vàng trùng với màu sơn tường nhà nạn nhân. Vụ án xảy ra trong đêm nên không có nhân chứng. Khi đánh giá những tài liệu, dấu vết, cơ quan công an cho rằng hung thủ là người cao trên 1,7m, sức khỏe tốt. Đặc biệt, nghi phạm phải có quen biết với nạn nhân và sinh sống trong cùng một địa phương. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bên cạnh đó, trước khi bất tỉnh, bà H. nói rằng có một người đàn ông đã sát hại vợ chồng bà. Các điều tra viên cũng cho nhận diện đôi giày thu giữ tại hiện trường, tuy nhiên không ai phát hiện ra đây là giày của người nào trong thôn. Cơ quan công an tiếp tục rà soát các mối quan hệ xã hội của vợ chồng nạn nhân, nhưng không mang lại kết quả. Vụ án càng lúc càng trở nên mơ hồ, khó hiểu. Các trinh sát đã lần tìm tất cả mối quan hệ thì phát hiện việc vợ chồng ông G. chuẩn bị cưới vợ cho con. Việc này là bình thường đối với những gia đình có con trai, con gái đã lớn. Nhưng qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, con dâu tương lai của ông G. có quan hệ yêu đương 7 năm với một thanh niên cùng thôn. Tuy nhiên, do tại địa phương có lệ người trong họ thì không được cưới nhau nên đôi nam nữ này phải chia tay. Lẽ nào, đây chính là nguyên nhân khiến nạn nhân bị sát hại? (Ảnh minh họa, nguồn internet) Người yêu cũ của cô gái đó tên là Vũ Đăng Mạnh (SN 1999), trú cùng xóm với vợ chồng ông bà G. Có người cho hay, Mạnh từng nhiều lần tỏ ý không chấp nhận việc người yêu cũ đi lấy chồng. Mạnh có dáng người, nhận diện gần như trùng khớp với những gì cơ quan điều tra nhận định. Chỉ có điều, thanh niên này là người được học hành, quá trình sinh sống tại địa phương chưa từng xảy ra điều tiếng gì, cũng chưa vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Bắc Ninh hướng điều tra vào Mạnh, các manh mối, tài liệu sau đó đã cho thấy thanh niên này là nghi phạm số 1 liên quan đến cái chết của ông G. Xác định Vũ Đăng Mạnh là kẻ đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, nên cơ quan công an đã vận động bố mẹ Mạnh đưa con ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Trước đó, có thông tin bố mẹ Mạnh đã tỏ ra lo lắng khi cơ quan công an cho người dân trong thôn nhận diện đôi giày thu được tại hiện trường vụ án. Biết con gây ra tội ác tày trời, sau đó gia đình Mạnh đã đưa đối tượng này đến cơ quan công an trình diện. Nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ tình yêu không đến đích của Mạnh và chị Vũ Thị S. (con dâu tương lai của ông bà G). Trước đây, Mạnh và chị S. học cùng trường THPT. Tuy nhiên, do những phong tục ở địa phương nên bố mẹ Mạnh và bố mẹ chị S đều khuyên con mình nên chấm dứt mối quan hệ. Suốt từ năm 2015 đến cuối năm 2022, Mạnh và chị S vẫn yêu nhau nhưng giấu gia đình hai bên. Cuối cùng, thấy tình yêu không có kết quả nên tháng 9/2022 chị S. chủ động nói lời chia tay. Thời điểm đó chuẩn bị năm học mới nên ông G. thường liên hệ với các phụ huynh để chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng, trong đó có bố của S là ông Vũ Đăng L. Do em trai của chị S. lại là học sinh do ông G là giáo viên chủ nhiệm nên bố của S. thường xuyên gặp gỡ ông G. để bàn việc tổ chức khai giảng. Qua các cuộc gặp, ông G có nói chuyện mình có con trai đã 24 tuổi nhưng chưa có người yêu. Ông L cũng kể chuyện con gái mình. Chính vì vậy, ông G và ông L nhất trí cho các con mình gặp nhau để tìm hiểu. Theo sự giới thiệu của bố (ông G.), anh Nguyễn Thế T. đã đến tìm hiểu chị S., sau đó cả hai yêu nhau và dự kiến đầu tháng 1/2023 sẽ tổ chức ăn hỏi và cưới. Về phía Mạnh, sau khi chia tay và biết chị S. chuẩn bị làm đám cưới với anh T. nên đã tìm gặp người yêu cũ hỏi chuyện. Chị S. nói là không yêu anh T., nhưng gia đình bị ép buộc nên phải đồng ý khiến Mạnh rất buồn. Đối tượng cho rằng, chính ông bà G là nguyên nhân khiến chị S phải chia tay mình đi lấy chồng, nên sinh thù hận và tìm cách sát hại hai ông bà để trả thù. Sau khi vụ án xảy ra, chị S đã rời khỏi quê hương. Sự mù quáng của Mạnh đã đẩy chính cuộc đời đối tượng và gia đình vào chỗ tan nát… >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, một đêm cuối tháng 12/2022, người dân thôn Ngòi, xã Mao Điền, huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh. Phía ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Thế G. cửa mở tung, bà Nguyễn Thị H. (vợ ông G.) loạng choạng chạy ra, trên người dính đầy vết máu và được mọi người đưa đi cấp cứu. (Căn nhà nơi xảy ra sự việc) Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu rải rác từ trong ra ngoài. Trên tầng 2, ông G. đã tử vong tại phòng ngủ với nhiều vết thương nghiêm trọng. Hiện trường vụ việc không có nhiều dấu vết, đặc biệt cửa trước không bị cạy phá, nhiều khả năng được mở từ bên trong. Xác định là trọng án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lực lượng tối đa nhằm nhanh chóng làm rõ. Các điều tra viên đặt giả thiết, có thể đây là một vụ giết người để cướp tài sản, hoặc nghi phạm đột nhập vào nhà trộm cắp, nhưng bị phát hiện nên ra tay nhằm bịt đầu mối. Tuy nhiên, khi khám nghiệm kỹ, các điều tra viên không phát hiện đồ đạc, tài sản nào bị mất, cũng không thấy có dấu hiệu cạy phá… . Hiện trường để lại nhiều vết máu, trong đó có những vết hình bàn chân. Giám định những dấu chân này không tìm thấy đường vân nên lực lượng công an cho rằng nghi phạm có đi tất khi di chuyển. Tại phòng vệ sinh trên tầng 3 xuất hiện một đôi giầy thể thao cỡ 43 được xếp đặt ngay ngắn. Đôi giày tuy được sử dụng từ lâu nhưng rất sạch sẽ. Cũng tại tầng 3 có một ô thoáng ra lan can. Khi kiểm tra địa điểm này, các giám định viên pháp y nhận thấy trên tường, nơi đặt 2 thanh sắt thu lôi có những vết trượt mờ, tróc lớp sơn từ trên xuống dưới. Căn cứ vào các tài liệu khác, lực lượng công an nhận định nghi phạm đã đột nhập vào nhà nạn nhân từ bức tường phía sau, giáp với sân nhà văn hóa thôn. Việc giám định đôi giày cũng cho thấy có bám dính vết màu vàng trùng với màu sơn tường nhà nạn nhân. Vụ án xảy ra trong đêm nên không có nhân chứng. Khi đánh giá những tài liệu, dấu vết, cơ quan công an cho rằng hung thủ là người cao trên 1,7m, sức khỏe tốt. Đặc biệt, nghi phạm phải có quen biết với nạn nhân và sinh sống trong cùng một địa phương. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bên cạnh đó, trước khi bất tỉnh, bà H. nói rằng có một người đàn ông đã sát hại vợ chồng bà. Các điều tra viên cũng cho nhận diện đôi giày thu giữ tại hiện trường, tuy nhiên không ai phát hiện ra đây là giày của người nào trong thôn. Cơ quan công an tiếp tục rà soát các mối quan hệ xã hội của vợ chồng nạn nhân, nhưng không mang lại kết quả. Vụ án càng lúc càng trở nên mơ hồ, khó hiểu. Các trinh sát đã lần tìm tất cả mối quan hệ thì phát hiện việc vợ chồng ông G. chuẩn bị cưới vợ cho con. Việc này là bình thường đối với những gia đình có con trai, con gái đã lớn. Nhưng qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, con dâu tương lai của ông G. có quan hệ yêu đương 7 năm với một thanh niên cùng thôn. Tuy nhiên, do tại địa phương có lệ người trong họ thì không được cưới nhau nên đôi nam nữ này phải chia tay. Lẽ nào, đây chính là nguyên nhân khiến nạn nhân bị sát hại? (Ảnh minh họa, nguồn internet) Người yêu cũ của cô gái đó tên là Vũ Đăng Mạnh (SN 1999), trú cùng xóm với vợ chồng ông bà G. Có người cho hay, Mạnh từng nhiều lần tỏ ý không chấp nhận việc người yêu cũ đi lấy chồng. Mạnh có dáng người, nhận diện gần như trùng khớp với những gì cơ quan điều tra nhận định. Chỉ có điều, thanh niên này là người được học hành, quá trình sinh sống tại địa phương chưa từng xảy ra điều tiếng gì, cũng chưa vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Bắc Ninh hướng điều tra vào Mạnh, các manh mối, tài liệu sau đó đã cho thấy thanh niên này là nghi phạm số 1 liên quan đến cái chết của ông G. Xác định Vũ Đăng Mạnh là kẻ đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, nên cơ quan công an đã vận động bố mẹ Mạnh đưa con ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Trước đó, có thông tin bố mẹ Mạnh đã tỏ ra lo lắng khi cơ quan công an cho người dân trong thôn nhận diện đôi giày thu được tại hiện trường vụ án. Biết con gây ra tội ác tày trời, sau đó gia đình Mạnh đã đưa đối tượng này đến cơ quan công an trình diện. Nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ tình yêu không đến đích của Mạnh và chị Vũ Thị S. (con dâu tương lai của ông bà G). Trước đây, Mạnh và chị S. học cùng trường THPT. Tuy nhiên, do những phong tục ở địa phương nên bố mẹ Mạnh và bố mẹ chị S đều khuyên con mình nên chấm dứt mối quan hệ. Suốt từ năm 2015 đến cuối năm 2022, Mạnh và chị S vẫn yêu nhau nhưng giấu gia đình hai bên. Cuối cùng, thấy tình yêu không có kết quả nên tháng 9/2022 chị S. chủ động nói lời chia tay. Thời điểm đó chuẩn bị năm học mới nên ông G. thường liên hệ với các phụ huynh để chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng, trong đó có bố của S là ông Vũ Đăng L. Do em trai của chị S. lại là học sinh do ông G là giáo viên chủ nhiệm nên bố của S. thường xuyên gặp gỡ ông G. để bàn việc tổ chức khai giảng. Qua các cuộc gặp, ông G có nói chuyện mình có con trai đã 24 tuổi nhưng chưa có người yêu. Ông L cũng kể chuyện con gái mình. Chính vì vậy, ông G và ông L nhất trí cho các con mình gặp nhau để tìm hiểu. Theo sự giới thiệu của bố (ông G.), anh Nguyễn Thế T. đã đến tìm hiểu chị S., sau đó cả hai yêu nhau và dự kiến đầu tháng 1/2023 sẽ tổ chức ăn hỏi và cưới. Về phía Mạnh, sau khi chia tay và biết chị S. chuẩn bị làm đám cưới với anh T. nên đã tìm gặp người yêu cũ hỏi chuyện. Chị S. nói là không yêu anh T., nhưng gia đình bị ép buộc nên phải đồng ý khiến Mạnh rất buồn. Đối tượng cho rằng, chính ông bà G là nguyên nhân khiến chị S phải chia tay mình đi lấy chồng, nên sinh thù hận và tìm cách sát hại hai ông bà để trả thù. Sau khi vụ án xảy ra, chị S đã rời khỏi quê hương. Sự mù quáng của Mạnh đã đẩy chính cuộc đời đối tượng và gia đình vào chỗ tan nát… >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.