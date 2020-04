Bộ Ngoại giao nói gì về việc Trung Quốc đưa thuỷ phi cơ cỡ lớn ra Biển Đông

(Kiến Thức) - Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm của các nước trong và ngoài khu vực.