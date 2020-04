Nữ đại gia Dương Đường đánh người “vỡ mặt” bị bắt giam là người hay làm từ thiện

Mới đây (ngày 7/4), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Thị Dương (Giám đốc công ty BĐS Dương Đường, SN 1980, Thái Bình) cùng 2 bị can khác. Bà Dương cùng chồng mình là ông Nguyễn Xuân Đường (tên gọi khác là Đường Nhuệ) có tiếng "máu mặt" ở Thái Bình. Ngoài ra, vợ chồng bà Dương Đường cũng được nhiều người biết đến vì hay làm từ thiện. Theo thông tin ban đầu, bà Dương bị bắt đã hành hung người khác trong nhà mình vào ngày 30/3. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án. Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Dương có gửi hàng từ Thái Bình lên Hà Nội qua một xe của nhà xe Phúc Cường, chuyên tuyến Hà Nội - Thái Bình. Do hàng tới tay người nhận muộn nên bà Dương đã gọi điện yêu cầu phụ xe khách là anh Trịnh Ngọc Anh (24 tuổi, ngụ thôn Tây Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về thành phố Thái Bình gặp vợ chồng bà Dương. Đến 18h30 ngày 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh cùng người điều hành nhà xe Phúc Cường đến gặp vợ chồng bà Dương ở nhà số 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Khi phụ xe Anh tới nhà, bà Dương cùng người của mình đã nhốt và đánh vỡ xương hàm, dập mũi người này. Kết quả giám định thương tật cho thấy, anh Trịnh Ngọc Anh bị thương tích 14%. Phụ xe này sau đó đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Thái Bình. Đến ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Theo tìm hiểu của PV, nữ doanh nhân Dương Đường tên thật là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, tại Thái Bình), là vợ ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, cùng quê Thái Bình). Khởi nghiệp từ kinh doanh bất động sản, ở Thái Bình, vợ chồng bà Dương, ông Đường được gọi là đại gia, nổi tiếng chịu chơi và chịu chi. Gia đình này nhiều lần "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội khi tổ chức những bữa tiệc sinh nhật xa hoa. Trong một bữa tiệc sinh nhật, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dương đã mời hàng chục nghệ sĩ về góp mặt, đưa lên Facebook cá nhân. Còn ở lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, ông bà chi hàng trăm triệu mời ca sĩ nổi tiếng về hát… Nữ doanh nhân này còn thường xuyên đăng tải các hình ảnh đi làm từ thiện, ủng hộ người nghèo, tổ chức cầu siêu, giải hạn hoành tráng, quy mô… Ngoài ra, Nguyễn Thị Dương từng nổi tiếng với vụ livestream làm ầm ĩ việc bị cản trở khi bà này vận chuyển hàng xách tay từ nước ngoài về, hay việc đi hàng trăm cây số tìm đến tận nhà "xử đẹp" một phụ nữ và quay clip đưa lên Facebook vì bình luận, nói xấu bà Dương trên mạng xã hội; tổ chức dàn siêu xe đi đón một cầu thủ quê lúa để ăn mừng chiến thắng… Vụ nữ đại gia Dương Đường bị bắt khiến dư luận Thái Bình xôn xao nhưng không mấy bất ngờ. Vụ việc bà Dương cùng đàn em đánh phụ xe khách ngay trong nhà vỡ xương hàm, dập mũi... đã làm mất đi hình tượng về một người phụ nữ nhân hậu, có tấm lòng vì cộng đồng và có tâm thiện nguyện mà bà xây dựng bấy lâu nay. Xem thêm video: Vì sao nữ đại gia Dương "Đường" Thái Bình bị bắt?. Nguồn: VTC 14.

