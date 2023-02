Bộ GTVT đang dùng “kháng sinh liều cao” điều trị kiểm định xe cơ giới

Cũng tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô đã thông tin về tiến độ điều tra hai vụ án Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Việt Á. Đối với vụ án Cục Lánh sự, đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã điều tra, khởi tố 41 bị can, tăng 2 bị can so với tháng trước, đã phong tỏa, kê biên số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng.

Đối với vụ Việt Á, đã khởi tố 104 bị can, tăng 2 bị can so với tháng trước. Số tiền kê biên là 1.700 tỷ đồng, tăng 3.000 tỷ đồng so với tháng trước. Về mục tiêu, theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ kết thúc điều tra trong quý 1 năm 2023. “Tuy nhiên, án tại hồ sơ, về mục tiêu đề ra như vậy, nhưng không loại trừ khả năng sẽ có thêm những tình tiết mới”, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.