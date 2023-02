Hiện trường loạt căn nhà bốc cháy trong đêm do đốt lửa sưởi

Vụ cháy xảy ra khoảng 3h25 tại thôn Arầng (xã A Xan, huyện Tây Giang). Theo thông tin ban đầu, lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực nhà bếp một hộ dân, sau đó lan ra các ngôi nhà chính liền kề gần đó. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tại chỗ, bộ đội biên phòng, công an xã và người dân tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát dữ dội, lực lượng chữa cháy chỉ kịp cứu 1 ngôi nhà khỏi đám cháy trong tình huống khẩn cấp. Đến gần 6h sáng cùng ngày, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến 5 nhà chính và 3 nhà bếp bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định do người dân sử dụng lửa để sưởi ấm. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại do vụ hoả hoạn gây ra. >>> Mời độc giả xem thêm video Cháy sòng bạc ở biên giới Campuchia, hơn 40 người thương vong

