Chiêm ngưỡng iPhone 15 Ultra khung titan siêu cao cấp đẹp long lanh

Theo các nguồn tin rò rỉ nổi tiếng như ShrimpApplePro hồi tháng 11/2022 tiết lộ mẫu iPhone 15 ra mắt năm tới sẽ có thiết kế khung cong về phía sau thay vì phẳng như các thế hệ iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. Điểm đặc biệt là mẫu iPhone cao cấp nhất, được cho là iPhone 15 Ultra sẽ dùng khung chất liệu titan siêu cao cấp. Trong khi iPhone 15 và iPhone 15 Plus chỉ là khung thép không gỉ, nâng cấp từ nhôm với iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Titan đã được sử dụng trên một sản phẩm quan trọng của Apple mới ra mắt đó là chiếc Watch Ultra. Nhiều khả năng Watch Ultra là một phép thử để đánh giá mức độ quan tâm của người dùng đến các chất liệu cao cấp hơn cho dòng sản phẩm iPhone. Sử dụng titan cho khung iPhone có thể đắt hơn thép không gỉ và nhôm, nhưng đó là lý do tại sao sản phẩm hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của iPhone 15 Ultra. Apple được cho là sẽ phân biệt giữa iPhone 15 Pro và 15 Ultra vào năm sau, trong đó một số tính năng độc quyền sẽ đến với iPhone 15 Ultra có giá cao hơn. Titan là một vật liệu cao cấp hơn thép và cũng cứng hơn, nhẹ hơn và chống trầy xước tốt hơn. Chỉ riêng điều này đã có thể làm tăng sức hút của iPhone 15 Ultra lên rất nhiều lần, bởi trên thị trường hiện nay, có rất ít smartphone sở hữu khung máy làm bằng tian. Ngoài khung máy titan, iPhone 15 Ultra cũng được cho là sẽ có ống kính tiềm vọng, cho khả năng zoom quang từ 5x đến 10x, cùng nút nguồn và âm lượng cảm ứng lực thể rắn. Đây là chi tiết được nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo liên tục đề cập đến trong các tweet gần đây. iPhone 15 Ultra sẽ dùng chip A17 Bionic sản xuất theo quy trình 3nm và cổng kết nối USB-C dùng chuẩn USB 4/Thunderbolt, cho tốc độ truyền tải lên tới 40 Gb/giây, nhanh gấp 80 lần so với USB 2.0 trên cổng Lightning hiện tại. Tất nhiên, đây chỉ là hình ảnh ý tưởng đến từ nhà thiết kế của Concept Central. Để chắc chắn về những nâng cấp mạnh mẽ đó, bạn phải đợi đến tháng 9 năm nay. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

