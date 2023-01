Bắt 5 lãnh đạo thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Giang

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số xe ô tô đưa đón công nhân bị đục số khung, số máy nhưng vẫn được đăng kiểm, lưu hành.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT xác định Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D là đơn vị thuộc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, có địa chỉ tại huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang có biểu hiện sai phạm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D.

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành triệu tập, làm việc với lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên của trung tâm đăng kiểm trên. Kết quả cho thấy, từ tháng 3/2021 đến nay, lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên của trung tâm có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm.

Ngày 29/12, các đối tượng gồm: Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến, đều là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D và Trương Ngọc Tân là nhân viên đăng kiểm của trung tâm này đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang xin đầu thú, khai nhận hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm với số tiền nhiều tỷ đồng.

Từ trái qua: các bị can Hòa, Tuyến, Quyền, Nam, Tân.

Bước đầu, nhóm đối tượng này thừa nhận đã thống nhất thu tiền hối lộ của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng; cá biệt có trường hợp lên đến tiền triệu. Số tiền trên sau đó được chia nhau theo tỷ lệ đã thống nhất từ trước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để điều tra, xác minh. Cũng trong ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan và thu giữ hơn 500 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án như: Máy tính, sổ sách, tài liệu ghi chép có liên quan. Hai đối tượng liên quan trong vụ án đã nộp 1 tỷ 450 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngày 3/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can trên. Các lệnh và quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang phê chuẩn ngày 4/1/2023.

Hiện vụ bắt 5 lãnh đạo thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.