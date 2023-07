Bộ GD&ĐT cân nhắc điều chỉnh đáp án môn tiếng Anh

Liên quan đến tranh cãi đáp án môn tiếng Anh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, chiều 4/7, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đang cân nhắc chuyên môn về đáp án, đặc biệt môn tiếng Anh, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho tất cả các thí sinh.

Ngay sau khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết thúc, đã dấy lên tranh cãi về đáp án môn tiếng Anh.



Đề thi tiếng Anh với đáp án gây tranh cãi.

Tranh cãi này xuất phát từ câu hỏi tìm lỗi sai trong câu 31 - mã đề 401, câu 46 - mã đề 402, câu 50 - mã đề thi 409:

Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group.

(Tạm dịch: Nghiên cứu tiên phong của họ cho thấy động cơ học tập của hai nhóm người học khá khác biệt với nhau, và nhóm thí nghiệm, với những người có động cơ học tập mạnh mẽ hơn, đạt kết quả học tập tốt hơn nhóm đối chứng). Theo đáp án chính thức được Bộ GD&ĐT công bố, phương án trả lời đúng là distinctive - phương án B. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng, có thể chấp nhận cả phương án C – comparative. Như vậy, cả B và C đều là đáp án đúng.