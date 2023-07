Góc ảnh độc Vịnh Hạ Long - Cát Bà trên truyền thông quốc tế

Trước đó, vào năm 2013, UBND TP Hải Phòng lập hồ sơ đề cử riêng quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học. Tuy nhiên, UNESCO lại khuyến nghị nối dài quần đảo Cát Bà với vịnh Hạ Long thành một quần thể di sản. Năm 2016, IUCN có công văn khẳng định cần thiết mở rộng vịnh Hạ Long với quần đảo Cát Bà để xây dựng hồ sơ đề cử di sản thế giới. Ảnh: Buzzfeed. Năm 2021, Chính phủ giao Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết gửi hồ sơ đề cử di sản vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà tới UNESCO. Ảnh: AirPano.Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp trong bộ ảnh thuộc Dự án AirPano do nhóm nghiên cứu người Nga thực hiện, chuyên chụp ảnh toàn cảnh 360 độ panorama từ năm 2006. Ảnh: AirPano. Các bức ảnh chụp vịnh Hạ Long do nhóm AirPano thực hiện được nhiều người khen ngợi với cảnh đẹp đẹp kỳ vĩ với nhiều hòn đảo đá vôi nhấp nhô như sóng. Ảnh: AirPano. AirPano thực hiện một số hình ảnh vịnh Hạ Long được đánh giá cao gồm: bình minh Hạ Long; các hòn đảo Hạ Long; cảng Hạ Long và khu vực cảnh quan gần đảo Cống Đỏ... Ảnh: AirPano. CNN, Travel and Leisure... đã liệt kê Vịnh Hạ Long là một trong những địa điểm ngắm bình minh, hoàng hôn đẹp nhất châu Á. Ảnh: Outlook India. Vịnh Hạ Long vinh dự khi 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới lần lượt vào năm 1994 và 2000. MyBestPlace. Với những giá trị cảnh quan đặc sắc riêng có, vịnh Hạ Long trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Ảnh: Unsplash. Cách tốt nhất để ngắm nhìn vẻ đẹp vịnh Hạ Long là đi trực thăng, du thuyền hoặc chèo kayak qua những dãy đá vôi. Ảnh: courtesy Bell Flight/CNN. Thêm nữa, du khách có thể tham quan các hang động nằm trong vịnh Hạ Long như động Thiên Cung và hang Sửng Sốt. Ảnh: Mark Eveleigh/CNN. Mời độc giả xem video: Ngắm khoảnh khắc cực “chill” bay dù trên vịnh Hạ Long.

