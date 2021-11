Bộ Công an vẫn đang điều tra vụ Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra tối ngày 6/11, PV đề cập vụ việc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360, Bộ luật Hình sự. Đồng thời đặt câu hỏi đại diện Bộ Công an về thông tin bước đầu về những sai phạm của ông Trương Quốc Cường? Quan điểm của Bộ về việc này thế nào?

Bị can Trương Quốc Cường.

Trả lời câu hỏi trên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Hoàng Anh Tuyên cho biết, Bộ Công an đang trong quá trình tiếp tục điều tra vụ việc trên.

Ông Hoàng Anh Tuyên thông tin, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế”, ngày 3/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với ông Trương Quốc Cường.

“Kết quả như thế nào, sau khi hoàn thành điều tra, chúng tôi sẽ công bố thông tin sau”, ông Tuyên nói.

Kết quả điều tra cho thấy, bị can Trương Quốc Cường với vai trò là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục Quản lý Dược và là người trình lãnh đạo Bộ Y tế quyết định việc cấp phép đăng ký thuốc. Tuy nhiên, Trương Quốc Cường đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền trực tiếp điều hành phiên họp Hội đồng xét duyệt thuốc đối với 7 loại thuốc; thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc. Dẫn đến hồ sơ đăng ký 7 loại thuốc giả nhãn mác Công ty Health 2000 được đăng ký nhập khẩu và đã tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá trên 151 tỷ đồng. Sau khi các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, mặc dù nhận được nhiều thông tin về thuốc Health 2000 Canada là không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhưng bị can Trương Quốc Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành thu hồi, tiêu hủy đối với thuốc Health 2000 đã nhập khẩu trong nước. Hậu quả là, sau ngày 21/11/2014, 15 Sở Y tế các tỉnh, thành phố vẫn tiến hành mua bán, đấu thầu cung cấp cho các Bệnh viện các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá trên 3,7 tỉ đồng để điều trị cho người bệnh.

