Quảng Bình: 2 mẹ con đuối nước tử vong khi đi vo lúa giống

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, chị T. T. T. (SN 1992) cùng con trai tên T. T. H. (SN 2013), ở thôn Tân Lý, xã Minh Hóa xuống khe Mục Miệu gần nhà để vo lúa giống om mạ cho vụ mùa.

Đến chiều tối nhưng không thấy hai mẹ con về, người nhà nạn nhân đi tìm thì thấy đôi dép, rổ thóc giống trên tảng đá gần khe nước. Gia đình đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương để huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm.

Chính quyền và người dân tìm kiếm hai mẹ con tử vong. Ảnh: Huyền Hương

Đến khoảng 19h, thi thể hai mẹ con chị T. đã được tìm thấy ở khu vực nước sâu gần đó. Hiện gia đình đã đưa nạn nhân về nhà để lo hậu sự.

Theo Bộ LĐTBXH, tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do đuối nước rất cao, ở khu vực nông thôn cao gấp 4 lần so với khu vực thành thị. Đuối nước chủ yếu xảy ra tại cộng đồng, chiếm tới 77,6% (ao, hồ, sông, suối, hồ, biển, ngã xuống hố ga, hồ xây dựng, 15,8% xảy ra tại gia đình và 6,6% tại nơi khác)...

Nhiều trường hợp đuối nước trẻ em xảy ra do sự thiếu kiến thức của người lớn, bản thân trẻ thiếu các kỹ năng an toàn, nhiều trẻ em không biết bơi, mới có 30% trẻ em từ 6-14 tuổi biết bơi nhưng không có kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Cùng với đó là sự sao nhãng, vô ý, bất cẩn của các bậc cha mẹ.