Xem Cảnh sát cơ động trèo tường, đu dây diễn tập chống khủng bố

Chiều 30/7, tại sân vận động Học viện An ninh Nhân dân diễn ra buổi tổng duyệt Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ VIII – năm 2020 của lực lượng Công an nhân dân với các màn diễn tập của lực lượng Cảnh sát cơ động. (Ảnh: C500) Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc được tổ chức 5 năm một lần. Đây là sự kiện thể thao lớn của lực lượng CAND, có ý nghĩa quan trọng để đánh giá, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao và các hoạt động thể thao ứng dụng trong CAND, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, đáp ứng nhu cầu, văn hoá, tinh thần của cán bộ chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó. (Ảnh: C500) Buổi tổng duyệt diễn ra với các nội dung: Nghi lễ khai mạc, thắp đuốc Đại hội khỏe; Duyệt đội ngũ và biểu diễn quân sự, võ thuật của lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an. (Ảnh: C500) Duyệt binh tại Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc được tổ chức 5 năm một lần. Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia buổi tổng duyệt. (Ảnh: C500) Các nữ Cảnh sát cơ động tham dự buổi tổng duyệt. (Ảnh: C500) Cảnh sát cơ động tham dự buổi tổng duyệt. Đặc biệt, tại Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần này có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh. (Ảnh: C500)a Cùng đó đội mô tô biểu diễn. Màn đồng diễn chống bạo động có sử dụng lá chắn của Cảnh sát cơ động. (Ảnh: C500)Cảnh sát cơ động trèo tường, đu dây diễn tập chống khủng bố. (Ảnh: C500) Dùng búa đập gạch trên lưng nữ chiến sĩ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: C500) Diễn tập tấn công chống khủng bố. (Ảnh: C500) Diễn tập tấn công chống khủng bố. (Ảnh: C500) Cảnh sát Cơ động tấn công, trấn áp (Ảnh: C500)



