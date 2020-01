Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo chủ động phòng, chống dịch Corona

(Kiến Thức) - Sáng 30/1/2020, Bộ Công an đã tổ chức Họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) và công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong Công an nhân dân.

Theo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong CAND; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế CAND là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực…



Tại cuộc họp, đại diện Cục Y tế CAND trình bày báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra; Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh của Bộ Công an.

Theo đó, đến nay, tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Dịch bệnh đã lan rộng ra 30/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và lây lan ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo thống kê, tính đến sáng ngày 30/01/2020, trên thế giới đã có 7.892 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và đã có 170 trường hợp tử vong.

Tại Việt Nam, phát hiện 2 trường hợp (là người Trung Quốc) dương tính với nCoV; đến nay, đã điều trị khỏi 1 trường hợp, đang cách ly điều trị trường hợp còn lại. Việt Nam cũng đang cách ly, điều trị cho 98 trường hợp nghi ngờ bị lây nhiễm bệnh dịch; trong đó đã loại trừ 67 trường hợp, chờ kết quả xét nghiệm đối với 31 trường hợp. Việt Nam cũng chưa ghi nhận công dân và cán bộ y tế của Việt Nam bị lây nhiễm dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra…

Quang cảnh cuộc họp.

Lãnh đạo Bộ Công an đã có 3 điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng các phương án, kế hoạch, chủ động triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu. Việt Nam có đường biên giới dài, lưu lượng lớn người qua lại, giao thương với Trung Quốc nên nguy cơ dịch bệnh lây lan, có thể bùng phát là rất lớn. Do đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong các tình huống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng nêu rõ, lực lượng Công an phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, kế hoạch đề ra, vì sức khỏe cộng đồng, vì bình yên của cuộc sống nhân dân. Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu hàng không, đường bộ, đường thủy, để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, cách ly theo dõi theo quy định; tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động xuất, nhập cảnh theo chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với các tình huống dịch bệnh.

Đồng thời, Cục Y tế CAND tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến từng cán bộ, chiến sỹ, công nhân Công an, để nâng cao hiểu biết về dịch bệnh và cách phòng tránh bệnh hiệu quả; hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng y tế trong CAND kế hoạch cụ thể, chi tiết phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết thiết bị y tế, nhân lực sẵn sàng đáp ứng cho công tác điều trị và phòng, chống dịch bệnh…

Trước đó, ngày 29/1, Bộ Công an tiếp tục có Điện gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện nghiêm túc điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và hướng dẫn của Cục Y tế ngày 24/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các bộ, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đường bộ, đường không, đường biển (cả người và hàng hóa, đặc biệt là nghiêm cấm việc nhập, vận chuyển động vật hoang dã vào Việt Nam), có biện pháp soi chiếu, sàng lọc, kiểm dịch y tế nghiêm ngặt tại các cửa khẩu; tham mưu chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không qua lại đường mòn, lối mở biên giới tới các vùng dịch bệnh tại Trung Quốc để phòng ngừa bị lây nhiễm bệnh.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh; chủ động kế hoạch, phương án phòng, chống, tham gia dập tắt dịch bệnh và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình huống có dịch bệnh bùng phát tại nước ta.

Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh tạm thời không giải quyết cấp thị thực du lịch vào Việt Nam đối với những người đến từ vùng dịch bệnh. Cục Y tế chủ trì, các cơ sở y tế lâm sàng Công an nhân dân phối hợp thành lập một số Đội cơ động Thường trực phòng, chống dịch; các Bệnh viện: 19/8, 19/9, 30/4, Y học cổ truyền chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có chỉ đạo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020.