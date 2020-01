Nổ súng sới bạc 4 người chết: Xe bọc thép và hàng trăm cảnh sát vây bắt thượng úy CA

(Kiến Thức) - Hàng trăm cảnh sát đang được huy động bao vây quanh khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An (huyện Củ Chi, TP HCM) để bắt thượng uý công an cũng là nghi phạm nổ súng khiến 4 người chết vào chiều mùng 5 Tết.

Gần 11h30 ngày 30/1, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều đơn vị Công an TP HCM đang tiến hành vây quanh khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, huyện Củ Chi để vây bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng uý cán bộ CSTHAHS-HTTP-NTG Công an quận 11).

Đây là nghi phạm bắn chết 4 người ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều mùng 5 tết.



Hiện trường được phong toả hoàn toàn, nhiều xe chuyên dụng chở hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị Công an TPHCM có mặt ở hiện trường.

Khu vực bao vây thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, xung quanh đa số là cây cao su non và keo lá tràm. Cảnh sát cơ động đang bao vây một khu vực có chiều dài mỗi cạnh khoảng 150m.