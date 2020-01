Cận cảnh đường phố Hà Nội đông đúc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Ghi nhận của PV vào sáng ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán 2020), rất đông người dân đã trở lại Hà Nội làm việc và học tập khiến nhiều tuyến phố đông nghịt người. Nhiều tuyến đường phố có lượng người lưu thông đông dẫn đến tắc nghẽn, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển. Trời tiết hơi se lạnh, nắng ráo trong ngày đầu tiên đi làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trái lại với các tuyến đường trên, nhiều tuyến đường phố tại Hà Nội cũng khá thông thoáng. Càng về trưa lượng người đổ ra ngày một đông. Theo ghi nhận của PV ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), cho thấy rất nhiều người đã rục rịch đi xe về Thủ đô. Tại ngã 3 Văn Điển - Quốc lộ 1A, lượng xe cộ hướng về Hà Đông rất đông đúc. Người dân trở về Thủ đô học tập và làm việc với nhiều hành lý. Do thời tiết lạnh khiến người dân phải trang bị quần áo thật ấm, nhiều người mặc cả áo mưa. Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm cũng rất đông nghịt người đa số là người lao động tự do và sinh viên. Lực lượng chức năng phân luồng giao thông để đảm bảo trong và ngoài bến xe không xảy ra tình trạng ùn ứ và mất an ninh trật tự. Người dân co ro trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. (Nguồn: VTC14)

