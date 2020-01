Giải mã lý do các đối tượng liều mạng buôn cả tấn ma túy

Vào tháng 4/2019, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, ập vào nhà của ông Phạm Văn Thi (SN 1953, trú tại số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) bắt quả tang Võ Mạnh Linh và 4 nghi phạm khác đang có hành vi chuẩn bị đưa một lượng ma túy rất lớn lên xe tải vận chuyển đi nơi khác. Tại hiện trường, CQĐT phát hiện thu giữ 60 chiếc loa thùng, bên trong chứa 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin.

Cũng trong tháng đó, tại thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện hàng chục bao tải màu trắng được tập kết bên cánh đồng muối đoạn tiếp giáp Quốc lộ 48B xuống cảng cá Lạch Quèn. Người dân nghĩ rằng đây có thể là những bao muối được tập kết tại một chỗ để chờ vận chuyển đi nơi khác.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày trôi qua, những bao tải này vẫn không được vận chuyển đi. Nhiều người hiếu kỳ, mở bao ra xem thì phát hiện bên trong không phải là muối mà là chất dạng bột màu trắng. Khối lượng ước gần 1 tấn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.

Dư luận chưa hết nguôi ngoai về một ngôi làng thủ phủ của ma túy, vì lợi nhuận "siêu khủng" mà ma túy mang lại, nhiều người dân nơi đây sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để lao thân vào cơn lốc "trắng".

Ở làng ma túy Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang chuyện lãnh án tử hình hay chung thân từ thế hệ cha ông đến con cháu không phải chuyện hiếm.