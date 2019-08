Đối tượng “chém” du khách Nhật cuốc xích lô 3 triệu bị camera vạch mặt

(Kiến Thức) - Từ hình ảnh camera khá rõ nét trên tuyến đường người chạy xích lô chở du khách Nhật đi qua, công an đã nhanh chống nhận diện đối tượng.

Chiều 6/8, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM cho biết đã mời Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4), người chạy xe xích lô "chặt chém" du khách Nhật gần 3 triệu đồng, đến cơ quan công an để làm việc.



Tại cơ quan công an, ông Dũng khai nhận, sáng 3/8, khi đang đạp xích lô tại khu vực công trường Mê Linh quận 1 thì thấy một du khách cao tuổi người nước ngoài vẫy xích lô yêu cầu về khách sạn Riverside (đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1). Ông Dũng chở du khách tới khách sạn, lấy tiền công 500.000 đồng rồi xin thêm. Lúc vị khách nước ngoài nói trên mở ví, thấy khách đã già chậm chạp, trong ví nhiều tiền nên ông Dũng nảy lòng tham tự cầm lấy bóp lấy thêm 2.400.000. Cộng với số tiền 500.000 đã lấy trước này, tổng cộng Dũng đã lấy của vị du khách 2.900.000 cho cuốc xích lô 5 phút. “Đó chỉ là lời khai ban đầu của đối tượng, hiện Công an phường Bến Nghé đang lập hồ sơ, chuyển Đội Cảnh sát điều tra Công an quận 1 tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ”, đại diện Công an phường Bến Nghé, cho biết.

Trước đó vào ngày 3/8, cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) đến TPHCM du lịch nhưng đã phải trả 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô 5 phút. Được biết đây là lần thứ 5 cụ đến Việt Nam kể từ khi con trai út của cụ lập gia đình và chọn TPHCM làm quê hương thứ 2 cách đây hơn 10 năm.



Vụ việc được người thân của cụ Oki Toshiyuki phản ánh trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc.