Thấy em vợ hờ ngủ trưa, đại gia Sài Gòn hiếp dâm không thành

(Kiến Thức) - Cự khai, đang tìm cách lấy điện thoại thì bị té đập đầu vào mông chị Tr. Cô gái xoay người lại thì đầu Cự trúng vào vùng kín của chị.

Ngày 6/8, Công an TP HCM có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Lê Phú Cự (SN 1968, ngụ quận 1) về tội “hiếp dâm”, trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Theo điều tra, nạn nhân P.T.Tr (SN 1993, du học sinh có thẻ thường trú của Chính phủ Mỹ) đã tố cáo anh rể hờ là Lê Phú Cự có hành vi hiếp dâm trong lần chị về nước thăm gia đình giữa năm 2015. Cụ thể, khi đó chị Tr về nước ở ngôi nhà tại khu dân cư Phú Mỹ, quận 7. Cự cũng ở tại đây. Nội dung tố cáo cho hay, trưa 6/7/2015 chị Tr nằm ngủ trong phòng ở tầng 1 căn nhà, trong lúc mọi người đều đi vắng. Chị Tr. giật mình thức giấc khi có ai đó chạm vào vùng kín. Mở mắt, chị thấy anh rể hờ là Cự đang không mặc quần áo, áp sát người chị. Ông Cự đè mạnh chị Tr. xuống giường khiến chị hoảng sợ, vùng vẫy, kêu cứu…

Chị Tr chống trả, lao đến chụp điện thoại nhằm gọi điện cầu cứu nhưng bị ông Cự chụp lại và đe doạ “bây giờ muốn chết không”.



Một lúc quyết liệt vùng vẫy, chị Tr. mới thoát ra ngoài, lao đến cửa sổ la lớn. Lúc này, người em họ N.V về đến nhà, đứng trước cổng, chị Tr nhoài người ra nói lớn: “Cứu chị với”...

Ông Cự chụp chị Tr. kéo lại vào trong phòng và thò đầu ra cửa sổ, nói vọng xuống với chị V: “Đợi anh Hai một chút, nhà cúp điện nên không mở cửa được”. Lợi dụng tình hình đó, chị Tr vùng dậy định chạy thoát. Ông Cự chụp lại, đe doạ chị không được tiết lộ chuyện này với ai, nếu không sẽ giết chị và cả gia đình. Cô gái lo sợ chỉ biết gật đầu, rồi chạy xuống nhà; đúng lúc này người em họ leo cổng rào vào trong. Còn ông Cự lấy xe hơi, bỏ đi khỏi nhà. Vụ án gây chú ý khi kéo dài gần 4 năm, khi ban đầu Công an quận 7 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cự. Tuy nhiên, sau đó Viện KSND quận ra quyết định hủy bỏ các quyết định trên. Chị Tr và người đại diện uỷ quyền là cha ruột, ông P.V.T (SN 1950) liên tục có đơn khiếu nại gửi các cơ quan tố tụng địa phương và trung ương vì cho rằng, quá trình điều tra, giải quyết vụ án có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Các chuyên gia pháp luật cũng đặc biệt quan tâm đến vụ án, gửi văn bản gửi đến các cơ quan tố tụng đề nghị xử lý đúng người, đúng tội.



Hơn 1 năm trước, Công an TP.HCM đã rút hồ sơ, phục hồi điều tra vụ án. Mới đây công an ra quyết định truy nã và bắt giữ Cự vào trưa 13/4 để điều tra. Tại công an, Cự không chịu thừa nhận hành vi mà khai rằng khi về nhà thấy chị Tr. nằm ngủ. Lúc này, Cự mở nhạc ĐTDD với ý định cho chị Tr. tỉnh dậy và đi vào nhà vệ sinh.

Cự vào nhà vệ sinh tắm và mặc quần lót quấn khăn đi ra chỗ giường chị Tr. định lấy ĐTDĐ chụp ảnh thì rớt ĐTDĐ. Cự tìm cách lấy ĐTDĐ thì bị té đập đầu vào mông chị Tr. Chị Tr. xoay người lại thì đầu Cự trúng vào vùng kín của chị. Sau đó, Cự giải thích nhưng chị T. không hiểu.

Công an đã lấy lời khai của nạn nhân, nhân chứng, dựa trên kết luật pháp y xác định Cự phạm tội hiếp dâm chưa đạt.