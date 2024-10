Bình Dương: Thầy giáo dâm ô nữ sinh bị khởi tố

Ngày 17/10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một thầy giáo cấp 2 dâm ô nữ sinh.



Theo đó, ông Văn Đình Lương, 31 tuổi, giáo viên Trường THCS Võ Trường Toản, bị khởi tố để điều tra về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Ông Lương thời điểm bị cơ quan chức năng mời làm việc. Ảnh: T.D.

Trước đó, từ tố cáo của tài khoản N.N. đăng thông tin kèm hình ảnh tố một thầy giáo tại trường THCS có hành vi "lạm dụng chức quyền", xâm phạm trẻ vị thành niên là nữ sinh. Qua tìm hiểu, cơ quan chức năng xác định, người trong hình là ông Lương. Sau đó, ông Lương đã bị công an tạm giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Lương nhiều lần có hành vi sờ mó các bộ phận cơ thể của một nữ sinh.

Đại diện cơ quan quản lý giáo dục địa phương, UBND phường Dĩ An cho biết đã nắm thông tin về sự việc tố cáo thầy giáo và phối hợp với công an để làm rõ.

Cơ quan điều tra và gia đình đã đưa em D. đi giám định.