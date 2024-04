Những điều ít biết về tỉnh “giàu có” bậc nhất Việt Nam

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Dương hồi cuối năm 2023, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2023 ước tăng 5,97% so với cùng kỳ. Trong đó GRDP bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng (năm 2022, đạt 166 triệu đồng). Ảnh: Dân Việt Theo kết quả công bố sơ bộ của Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 của Tổng cục thống kê, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,076 triệu đồng/người/tháng. Ảnh minh họa Con số này vượt xa mức 6,423 triệu đồng/người của địa phương đứng thứ hai là Hà Nội, và mức 6,392 triệu đồng/người của TP HCM. Ảnh: Nhandan Nếu so sánh với địa phương có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước là Hà Giang, mức thu nhập ở Bình Dương cao gấp gần 4 lần, khi Hà Giang chỉ đạt 2,062 triệu đồng/tháng. Ảnh: Tiền phong Sau gần 30 năm phát triển kể từ khi tái lập tỉnh vào ngày 1/1/1997, Bình Dương trở thành một trong những địa phương tiên phong về công nghiệp và thu hút đầu tư của cả nước. Ảnh:TTXVN Tính đến ngày 15/3/2024, tỉnh Bình Dương thu hút được 14.063 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước (tăng 30,4% so với cùng kỳ); lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 67.299 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 741.000 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN Đầu tư nước ngoài thu hút được 158,3 triệu đô la Mỹ (bằng 36% so với cùng kỳ), trong đó có 31 dự án mới (123,2 triệu đô la Mỹ, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ); lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.255 dự án với tổng vốn đầu tư 40 tỷ 541 triệu đô la Mỹ. Ảnh: TTXVN GRDP bình quân đầu người của Bình Dương đến cuối năm 2022 đạt 166 triệu đồng/người, tăng gần 28 lần so với năm 1997. Ảnh: Hanoimoi Theo quyết định mới đây, từ 1/5/2024 Thị xã Bến Cát sẽ chính thức trở thành thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dân trí Theo đó, Bình Dương vượt qua Quảng Ninh, vươn lên trở thành tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước gồm Tp.Thủ Dầu Một, Tp.Dĩ An, Tp.Thuận An, Tp.Tân Uyên và Tp.Bến Cát. Ảnh: Dân Việt Đáng chú ý, Bình Dương không có sân bay hay cảng biển như nhiều tỉnh thành khác. Ảnh: Dân Việt

