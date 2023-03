Bình Dương: Tạm giữ 2 đối tượng vụ mẹ đẻ giúp con gái đánh ghen

Ngày 29/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh, mời 3 đối tượng Tằng Xỉu Phùng (SN 1990), Nìm Thuỳ Trang (SN 1989) và Hỷ Xường Hướng (SN 1963) để điều tra làm rõ hành vi “Làm nhục người khác”.



Qua điều tra, Tằng Xỉu Phùng và anh K. (SN 1991, trú tại tỉnh Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên đã sống ly thân.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Khoảng 14h ngày 27/3, khi thấy anh K. chở chị T. (SN 2005, quê Cà Mau) đi xe ô tô mua đồ trên đường Huỳnh Văn Lũy (thuộc khu phố 8, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), Tằng Xỉu Phùng và Nìm Thuỳ Trang (chị dâu), Hỷ Xường Hướng (mẹ Phùng) cùng một số người khác chặn đầu xe ô tô và yêu cầu anh K, chị T. ra khỏi xe ô tô nói chuyện.

Lúc này, nhóm của Phùng, Trang và Hướng đã xông tới túm tóc, cắt tóc, dùng tay chân đánh vào đầu, mặt, ngực và lột hết quần áo của chị T giữa đường để nhục mạ. Sau khi sự việc xảy ra, cả nhóm Phùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh K đưa chị T đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị.

Ngay khi nhận tin báo vụ việc, Công an TPThủ Dầu Một đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét và ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng Tằng Xỉu Phùng và Hỷ Xường Hướng. Riêng đối tượng Nìm Thùy Trang do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại điều tra.

Hình ảnh vụ việc.

Hiện Công an TP Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.