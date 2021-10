Loạt phi vụ đánh ghen nổi khắp cõi mạng khiến netizen bàng hoàng

Ầm ĩ, xôn xao nhất ở thời điểm hiện tại là vụ đánh ghen ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội vào tối qua. Hình ảnh ghi lại, người phụ nữ đánh ghen là chị vợ, mặc áo màu trắng, đứng chắn một bên cửa xe. Anh chồng và cô bồ ngồi cố thủ trong xe. Quá uất hận, chị vợ liên tục túm tóc, kéo "tiểu tam" ra ngoài. Tuy nhiên, anh chồng vì quá xót nhân tình nên liên tục dùng tay che chắn. Đoạn clip đánh ghen này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, mọi tình tiết sau đó vẫn đang được netizen "hóng". Vào khoảng tháng 9/2020, vụ đánh ghen ở đường Lý Nam Đế, Hà Nội từng là đề tài được netizen bàn luận không ngớt nhiều ngày liền. Theo nội dung được ghi lại, người phụ nữ sau khi phát hiện chồng mình lái xe sang Lexus LX 570 chở theo cô gái trẻ (được cho là tình nhân) trên đường thì tỏ ra vô cùng tức giận. Chị này giật cửa xe để lôi bồ của chồng xuống đường, sau đó liên tục chửi bới lớn tiếng và giật tóc, đánh đập rất mạnh tay. Cô gái bị cho là bồ nhí trong bộ váy đen hở hang bị người vợ đánh nhưng không thể phản kháng, chỉ khóc lóc và la hét giữa đường. Trước đó, MXH lan truyền đoạn clip đánh ghen ghi lại cảnh người đàn ông lao vào đánh đập dã man một người phụ nữ trên đường phố. Bất chấp việc nhiều người can ngăn người này ẫn giật tóc, đấm đá vô cùng vũ phu. Theo chia sẻ từ người đăng tải clip, nguyên nhân sự việc là do người đàn ông lái xe ô tô đến hẹn hò với nhân tình ở trong nhà nghỉ và bị người phụ nữ (được cho là vợ) cùng mẹ tìm đến bắt được. Người vợ đánh ghen nên túm chặt tóc của cô nàng bồ nhí để mắng chửi và đánh đập, còn người mẹ đi cùng dùng dép để tát tới tấp vào đầu "tiểu tam". Tuy nhiên người vợ chẳng thể nào ra tay tiếp được bởi đã bị chồng lao vào giằng co, đánh đập. Trái ngược với những vụ đánh ghen sử dụng bạo lực, trên MXH từng xuất hiện những phi vụ được giải quyết trong êm đềm. Điển hình là vụ việc người chồng bắt quả tang vợ đưa tình nhân về nhà dan díu, không đánh ghen nặng nề mà đuổi thẳng cả 2 ra khỏi nhà với những lời lẽ sâu cay, đau đớn. Tương tự, cách đây khá lâu màn đánh ghen quá bình tĩnh khác cũng đã gây xôn xao MXH. Người chồng bắt tại trận vợ mình ngoại tình với người khác nhưng chỉ đứng tâm sự rồi giãi bày sự bức xúc. Còn người vợ liên tục cãi lại chồng, tới cuối clip còn đòi về nhà dọn đồ và chăm con còn người thứ ba thì luôn giữ im lặng và không nói gì nhiều. Đêm 12/6/2018, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh đánh ghen, lột đồ dã man. Cô gái này được cho là có quan hệ bất chính với một nam thanh niên đã có vợ. Sau khi phát hiện, người vợ tổ chức đánh ghen, đổ nước mắm và ớt vào người cô gái. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem video: Toàn cảnh vụ vợ bắt quả tang chồng và 'tiểu tam' ngồi trên Lexus 570 trên phố Lý Nam Đế - Nguồn: SaoStar

