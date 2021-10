Clip đánh ghen Hồ Tây xôn xao cõi mạng, “Tuesday” chịu trận trong xe

Mới đây trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen Hồ Tây khiến netizen, đặc biệt hội chị em bàn tán xôn xao. Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh ghen chồng cặp bồ với "tiểu tam" ở Hồ Tây, Hà Nội. Sự việc xảy ra thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Trong đoạn clip đánh ghen, trên một chiếc ô tô màu đỏ, người vợ mặc áo trắng đang đứng chặn ở cửa xe. Bên trong, người chồng đang ôm chặt "tiểu tam". Người vợ đứng bên ngoài đang túm tóc "tiểu tam" và dùng sức lôi ra ngoài, cảnh cáo người chồng: "Mày bỏ ra, tao không nhẹ nhàng nữa đâu". Tuy nhiên, ông chồng cố gắng giữ chặt cô bồ và ngăn chặn hành động đánh ghen của vợ. Tuy nhiên, sau một hồi giằng co, người vợ đã lôi áo, kéo được chồng ra khỏi xe. Người chồng vội vàng đứng ra can ngăn vợ, che chắn cho "tiểu tam". Còn cô bồ chỉ biết cúi gằm mặt chịu trận. Sự việc khiến nhiều người dừng lại để quay video gây tắc đường. Một lúc sau, lực lượng công an xuất hiện và giải tán đám đông. Lúc này, sự việc mới tạm thời dừng lại. Hiện tại, chưa rõ vụ đánh ghen này được giải quyết ra sao. Tuy nhiên, đoạn clip đang thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người vợ khi có một người chồng thiếu chung thủy. Tuy nhiên, cũng khuyên chị vợ không nên hành động như vậy. "Có chồng lăng nhăng thì nên bỏ thôi, không nên ra giữa đường đánh ghen như vậy, vừa khổ mình, khổ người" hay "Phụ nữ thông minh đánh son chứ không đánh ghen bạn ơi"... là những bình luận được dân mạng để lại dưới clip đánh ghen Hồ Tây xảy ra mới đây. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đánh ghen nơi công cộng: "Xấu" đủ đường - Nguồn: KÊNH VTC9

Mới đây trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen Hồ Tây khiến netizen, đặc biệt hội chị em bàn tán xôn xao. Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh ghen chồng cặp bồ với "tiểu tam" ở Hồ Tây, Hà Nội. Sự việc xảy ra thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Trong đoạn clip đánh ghen , trên một chiếc ô tô màu đỏ, người vợ mặc áo trắng đang đứng chặn ở cửa xe. Bên trong, người chồng đang ôm chặt "tiểu tam". Người vợ đứng bên ngoài đang túm tóc "tiểu tam" và dùng sức lôi ra ngoài, cảnh cáo người chồng: "Mày bỏ ra, tao không nhẹ nhàng nữa đâu". Tuy nhiên, ông chồng cố gắng giữ chặt cô bồ và ngăn chặn hành động đánh ghen của vợ. Tuy nhiên, sau một hồi giằng co, người vợ đã lôi áo, kéo được chồng ra khỏi xe. Người chồng vội vàng đứng ra can ngăn vợ, che chắn cho "tiểu tam". Còn cô bồ chỉ biết cúi gằm mặt chịu trận. Sự việc khiến nhiều người dừng lại để quay video gây tắc đường. Một lúc sau, lực lượng công an xuất hiện và giải tán đám đông. Lúc này, sự việc mới tạm thời dừng lại. Hiện tại, chưa rõ vụ đánh ghen này được giải quyết ra sao. Tuy nhiên, đoạn clip đang thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người vợ khi có một người chồng thiếu chung thủy. Tuy nhiên, cũng khuyên chị vợ không nên hành động như vậy. "Có chồng lăng nhăng thì nên bỏ thôi, không nên ra giữa đường đánh ghen như vậy, vừa khổ mình, khổ người" hay "Phụ nữ thông minh đánh son chứ không đánh ghen bạn ơi"... là những bình luận được dân mạng để lại dưới clip đánh ghen Hồ Tây xảy ra mới đây. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đánh ghen nơi công cộng: "Xấu" đủ đường - Nguồn: KÊNH VTC9