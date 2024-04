Bình Dương: Công bố thành lập TP Bến Cát

Ngày 25/4, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây và thành lập thành phố Bến Cát. Đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.



Tham dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng- Phó chủ tịch Quốc Hội cùng đại diện nhiều Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Bến Cát cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Cát.

Thành phố Bến Cát được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích hơn 234 km2, dân số trên 364.500 người từ thị xã Bến Cát. Thành phố có 8 đơn vị hành chính gồm 7 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và Phú An.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng thành phố Bến Cát

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thành phố Bến Cát, có hiệu lực từ ngày 1/5. Phường An Điền thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích trên 31 km2, dân số hơn 25.300 người của xã An Điền cũ. Phường An Tây thành lập trên cơ sở diện tích 44,01 km2 và dân số 41.900 người của xã An Tây cũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn chính quyền và nhân dân thành phố Bến Cát tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, vững bước trên con đường đổi mới. Thành phố sẽ phát triển theo hướng văn minh hiện đại, hòa nhập chung với sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Cũng trong buổi này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bến Cát đã đón nhận Quyết định của Chủ tịch nước, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.