Món thịt chó ở Việt Nam 17 năm trước qua góc nhìn khách Tây

Một cửa hàng thịt chó trên phố Tam Trinh, Hà Nội năm 2007. Theo ông Manfred Sommer - người chụp loạt ảnh này - trong lịch sử, việc con người ăn thịt chó đã được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Đông và Đông Nam Á, Tây Phi, châu Âu, châu Đại Dương và châu Mỹ. Đầu thế kỷ 21, thịt chó vẫn được tiêu thụ ở nhiều vùng của Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, một số vùng của Thụy Sĩ, cũng như các vùng của châu Âu, châu Mỹ, lục địa châu Phi..., vị khách Tây cho hay. Chủ cửa hàng bán thịt chó cho khách. Ông Manfred Sommer nhận xét, ngày nay một số nền văn hóa coi việc tiêu thụ thịt chó là một phần trong ẩm thực truyền thống, trong khi những nền văn hóa khác - chẳng hạn như phương Tây - lại coi đây là một điều cấm kỵ. Một góc phố với nhiều cửa hàng thịt chó. Ông Manfred Sommer cũng nhắc lại chuyện người dân châu Âu từng tiêu thụ thịt chó một cách phổ biến trong những giai đoạn đói kém hoặc chiến tranh trong lịch sử. Vật dụng kỳ lạ này dùng để làm sạch lông chó. So với 17 năm trước, nhu cầu ăn thịt chó ở Việt Nam hiện nay đã suy giảm rõ rệt, đặc biệt là trong giới trẻ, chủ yếu do sự hội nhập ngày càng sâu rộng với văn hóa toàn cầu. Vào năm 2021, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đã ký kết với tổ chức Four Paws (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) về cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó và mèo. Đến cuối năm 2023, hàng thịt chó cuối cùng ở thành phố di sản này đã đóng cửa. Ở một quốc gia có nền văn hóa gần gũi với Việt Nam là Hàn Quốc, Quốc hội đã thông qua dự luật nhằm chấm dứt việc bán và ăn thịt chó trên toàn quốc vào đầu năm 2024, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2027. Mời quý độc giả xem video: Choáng ngợp tuyệt tác kiến trúc bằng tăm giang của nghệ nhân Việt | VTV TSTC.

