Bình Dương: Công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại buổi họp báo, ông Võ Anh Tuấn - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết: “Ngày 26/9, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương”.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu tầm nhìn, định hướng tổng thể phát triển và thu hút đầu tư, quảng bá Bình Dương với bạn bè thế giới, tạo động lực thực hiện các đột phá chiến lược trong thời gian tới dựa trên nền tảng về chuyển đổi số phát triển xanh, thông minh và bền vững.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hữu Thông

Với mục tiêu của quy hoạch là nhằm giúp tỉnh vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Tại Bình Dương, do nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan mà công tác lập quy hoạch có chậm so với tiến độ chung của cả nước. Tuy nhiên với mong muốn bản quy hoạch của tỉnh sau khi được phê duyệt phải là một bản quy hoạch tích hợp đúng nghĩa và mang bản sắc đặc trưng của Bình Dương, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng kỳ vọng về một Bình Dương phát triển trong tương lai của cộng đồng nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…Bình Dương một mặt vẫn bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương, mặt khác Bình Dương đặt ra đầu bài cho đơn vị tư vấn phải bám sát khung định hướng chiến lược quy hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua để xây dựng bản quy hoạch đảm bảo chất lượng và khả thi.

Ông Phạm Trọng Nhân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết: “Bình Dương đã bám sát quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia cũng như quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, lấy Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm cơ sở để xây dựng các mục tiêu và phương án tích hợp phù hợp với lợi thế và điều kiện của địa phương đặt trong mối tương quan với các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam bộ nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Trong đó tập trung xây dựng quy hoạch dựa trên 6 trụ cột phát triển với 37 nhiệm vụ, 5 chiến lược tích hợp và phát triển theo mô hình cấu trúc: 1 trụ cột phát triển, 2 hành lang sinh thái, 3 vành đai liên kết, 4 trung tâm động lực và 5 phân vùng phát triển. Mục tiêu của Bình Dương đến năm 2050 là nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người lên 15.000 USD/năm.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là về nguồn vốn đầu tư và điều tiết ngân sách. Hiện tại, Bình Dương chỉ giữ lại 33% nguồn thu nội địa, trong khi phải điều tiết 67% về Trung ương, tạo nên áp lực lớn cho ngân sách địa phương.

Ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Hữu Thông

Sau thời gian nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ cùng sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt thành từ các bộ, ban, ngành Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong vùng, sự nỗ lực của tất cả các chuyên gia, nhà khoa học và những đóng góp vô cùng xác đáng và thực tiễn của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì công tác quy hoạch đã hoàn thành.

Những yếu tố này sẽ giúp Bình Dương xây dựng một nền kinh tế bền vững, đa dạng hóa nguồn lực phát triển và tăng cường kết nối với các tỉnh thành lân cận. Được biết, ngày 3/8/2024, tỉnh Bình Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong thời gian tới, Bình Dương cũng sẽ tổ khánh thành cầu Bạch Đằng 2, nối liền Bình Dương với Đồng Nai, cùng với lễ khởi công các dự án trọng điểm như vòng xoay A1 và Khu công nghiệp Cây Trường tọa lạc tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng.