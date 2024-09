Phát hiện mỹ nhân Kpop có visual chiếm 1 triệu like trên MXH

Kiss Of Life đang là một trong những nhóm nữ nhận được nhiều tình cảm của khán giả không chỉ bởi concept mới lạ, quyến rũ mà còn nhờ những bài nhạc bắt tai, mang hơi hướng Âu. Trong đó đáng chú ý thành viên có tên Julie với outfit cực sexy thời gian gần đây đang hút gần 1 triệu like trên MXH. Ngay từ khi mới debut, Julie đã thu hút sự chú ý của cộng đồng fan Kpop với visual sắc sảo, cá tính, đối lập hẳn với vẻ đẹp mong manh, thơ ngây thường thấy của các nữ idol. Sinh ra và lớn lên ở Hawaii, Julie mang vibe gái Mỹ phóng khoáng, cuốn hút khiến visual của cô càng trở nên khác bật. Đặc biệt, người đẹp sinh năm 2000 còn thường xuyên chiếm trọn spotlight trên sân khấu nhờ body khỏe khoắn, săn chắc không chút mỡ thừa. Dù chỉ cao 1m63 nhưng tỷ lệ cơ thể của main rapper Kiss Of Life được đánh giá cực kỳ cân đối, nhất là với đôi chân thon dài cùng vòng eo "con kiến" siêu nhỏ. Nhiều người nhìn ảnh thậm chí còn nghĩ cô cao tới 1m70. Không sở hữu visual quá long lanh như các nữ thần Kpop nhưng thần thái cuốn hút, quyến rũ giúp tên tuổi Julie được nhiều người biết đến. Mỹ nhân Kpop mới nổi này cũng ưa chuộng những tông trang điểm nhẹ nhàng, với điểm nhấn mắt khói để tôn lên visual sắc sảo. Vòng eo săn chắc, đường rãnh eo cùng cơ bụng xuất sắc cũng giúp nữ idol sinh năm 2000 ra nhập hội "gái chiến" Kpop thế hệ mới. Julie ghi điểm với streetstyle đa dạng từ cool ngầu, sang chảnh đến nữ tính tính, điệu đà. Tủ đồ của Julie cũng phủ sóng bởi những item tông màu trung tính, dễ dàng mix&match và tôn lên được vóc dáng của cô nàng.

