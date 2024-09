Ukraine không đề phòng, Su-57 tấn công 40 mục tiêu quan trọng

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã diễn ra hơn hai năm, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bị giới quan sát chỉ trích vì không dám đưa chiến đấu đấu cơ tàng hình Su-57 hiện đại nhất vào chiến đấu. Nhưng cuối cùng, họ đã bất ngờ “tung đòn” từ loại chiến đấu cơ này, phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của Ukraine. Hiện nay trên thế giới có 4 loại máy bay chiến đấu tàng hình, trong đó hai loại của Mỹ (F-22 và F35), một của Trung Quốc (J-20) và một của Nga (Su-57). Trong đó các chiến đấu cơ trên đều chưa qua thực chiến, ở những môi trường phòng không mạnh, như ở chiến trường Nga-Ukraine. Chỉ có Su-57 có cơ hội được thử sức. Các chuyên gia phương Tây thì cho rằng, Su-57 có hiệu suất tàng hình ở mức trung bình và có khoảng cách với các máy bay chiến đấu mạnh nhất của Mỹ là F-22. Thậm chí Chris Bolton, cựu phi công Hải quân Mỹ, lưu ý rằng tín hiệu radar của Su-57 "lớn hơn hàng nghìn lần" so với F-35, giống với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, như F/A-18 Super Hornet, gây nghi ngờ về hiệu quả của nó trong chiến tranh hiện đại. Vì vậy, không lâu sau khi Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt Su-57, đã có ý kiến cho rằng, Quân đội Nga “không dám” đưa tiêm kích Su-57 ra chiến trường. Do khả năng tàng hình không đủ, nên nó dễ bị radar của NATO phát hiện. Nếu bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, tổn thất thực tế và uy tín sẽ rất lớn. Nhưng tất cả đã bị đánh lừa, tạp chí National Interest của Mỹ mới đăng tải bài viết cho biết, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga thường xuyên sử dụng máy bay chiến đấu Su-57 trên chiến trường Ukraine và máy bay này đã tấn công hơn 40 mục tiêu quan trọng. National Interest dẫn nguồn thông tin từ giới chức Không quân Ukraine cho biết, trong hơn 2 năm qua, số máy bay chiến đấu Su-57 của Nga quả thực chỉ thỉnh thoảng được sử dụng vài lần. Nhưng sau mùa xuân năm 2024, cường độ và tần suất sử dụng Su-57 của Quân đội Nga đã tăng lên rất nhiều, từ 40-50 lần. Thông tin của National Interest cũng đề cập rằng, Su-57 chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình tàng hình Kh-69 trong các cuộc tấn công, chẳng hạn vào tháng 4/2024, một nhà máy nhiệt điện bên ngoài Kiev đã bị phá hủy bởi tên lửa Kh-69, nghi được phóng đi từ máy bay Su-57. Nếu thông tin trên đúng, thì đây cũng chính là giá trị của Su-57 trong khả năng tấn công mặt đất tầm xa. So với các máy bay chiến đấu không tàng hình, tiêm kích Su-57 có thể tận dụng khả năng tàng hình, để tiến gần hơn đến khoảng cách phát hiện của radar phòng không Ukraine. Những tên lửa mà chúng phóng đi có thể tấn công các mục tiêu xa hơn và tấn công hiệu quả hơn các mục tiêu có giá trị cao ở Ukraine. Đồng thời, điều này thực tế chứng tỏ khả năng tàng hình của Su-57 không tệ như phương Tây nói, dù không thể so sánh với F-22 của Mỹ, nhưng cũng quá đủ để xuyên thủng hệ thống phòng không Ukraine. Trên thực tế, có rất ít thông tin "đã được xác nhận" rằng, máy bay Su-57 đã được triển khai trong chiến đấu (kể cả của Nga). Nhưng theo trang Defence Blog, việc sử dụng Su-57 trong năm nay đã tăng lên đáng kể, với việc Su-57 được sử dụng, để phóng hơn "30 tên lửa hành trình". Như đã đề cập ở trên, loại tên lửa tấn công mặt đất mà Su-57 sử dụng, chủ yếu là tên lửa hành trình tàng hình Kh-69, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, được bảo vệ tốt ở tầm xa hơn 300km. Defence Blog cho rằng, tên lửa Kh-69 đã được Nga sử dụng vào ngày 11/4/2024 để phá hủy Nhà máy nhiệt điện Typillia, ngoại ô Kiev. Phía Ukraine đã xác nhận rằng, tên lửa Kh-69 là loại vũ khí được sử dụng để tấn công Nhà máy điện Typillia và được phóng từ bên ngoài không phận Ukraine. Các thông tin trước đây không chỉ ra loại máy bay nào đã phóng tên lửa này, nhưng người ta nghi ngờ, nó được phóng đi từ máy bay Su-57. Đặc điểm nổi bật là tên lửa hành trình Kh-69 có khả năng tránh bị hệ thống phòng không phát hiện và đánh chặn. Cùng với việc nó có thể được phóng đi từ máy bay chiến đấu Su-57 đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc xuyên thủng các hệ thống phòng không của Ukraine. Tạp chí National Interest không thể xác nhận Su-57 đã được sử dụng bao nhiêu lần để phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine. Nhưng có khả năng Nga vẫn tiếp tục sử dụng máy bay Su-57 bay trong không phận của mình, để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine, mà Ukraine và các hệ thống trinh sát hiện đại của NATO không thể phát hiện. Về khả năng không chiến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine (cả những trận không chiến ngoài tầm nhìn), về cơ bản gần đây không có trận không chiến nào, nên máy bay chiến đấu của cả hai bên không có cơ hội áp sát; do vậy không thể chứng minh được khả năng không chiến của Su-57, trừ khi sau chiến tranh kết thúc, những văn bản mật được công bố. Nhưng theo các nhà quan sát, nếu Ukraine dám triển khai chiến đấu cơ F-16 về phía trước hoặc thậm chí bay lên bầu trời phía trên khu vực chiến đấu, điều đó sẽ tạo cơ hội cho Su-57 bắn hạ. Suy cho cùng, khi đối đầu với máy bay chiến đấu thế hệ thứ ba không có khả năng tàng hình như F-16, Su-57 chắc chắn có thể xử lý dễ dàng. (Nguồn ảnh: Sputnik, TASS, Wikipedia).

