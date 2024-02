Bị từ chối tình cảm, nam thanh niên còng tay bạn gái

Ngày 29/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tiến Đức (SN 1996, trú tại quận Đống Đa) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Quá trình điều tra xác định, tháng 9/2023, Trần Tiến Đức quen chị H, quê ở tỉnh Sơn La, sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Đối tượng Trần Tiến Đức tại cơ quan Công an.

Sau đó 2 bên nảy sinh tình cảm. Đến tháng 1/2024, chị H. muốn chia tay nhưng Đức không đồng ý. Hắn thường xuyên đến nhà trọ, nơi làm việc của chị H. và nhắn tin, gọi điện quấy rối nhằm níu kéo tình cảm. Ngày 1/2, chị H. đăng bài viết trên mạng xã hội với nội dung bị quấy rối, làm phiền ảnh hưởng trầm trọng dến cuộc sống hàng ngày. Đức đọc được bài viết này nên vô cùng tức giận và tìm gặp chị H. để đính chính và yêu cầu xóa bài viết.

Đến khoảng 23h38 ngày 3/2/2024, Đức mang theo dao gấp và khóa số 8 đến cửa hàng đồ uống ở phường Ô Chợ Dừa nơi chị H. đang làm việc. Thấy Đức, chị H. tránh mặt, bỏ đi thì bị Đức giữ tay lại, khóa tay chị H. bằng còng số 8 rồi liên tục giải thích. Hai bên giằng co, chị H. lấy điện thoại để gọi quản lý thì bị Đức giật điện thoại rồi cho vào túi quần định rời đi.

Lúc này, một số nhân viên cửa hàng bên cạnh phát hiện sự việc nên chạy sang giữ Đức lại và đòi lại chiếc điện thoại cho chị H. Đức rút con dao gấp trong túi ra đe dọa, trước sự hung hãn của Đức, để đảm bảo an toàn, các nhân viên buông tay, Đức cầm diện thoại của chị H rời đi. Rạng sáng 4/2, chị H đến Công an phường Ô Chợ Dừa trình báo sự việc trong tình trạng vẫn đang bị khóa số 8. Tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã tiến hành triệu tập Trần Tiến Đức và thu giữ chiếc điện thoại.

Đấu tranh khai thác, Đức khai mang dao và khóa số 8 để đe dọa ép chị H xóa bài viết và quay lại với Đức. Việc Đức lấy điện thoại của chị H để ép chị tìm gặp nói chuyện với mình. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Đức, thu giữ 1 quả lựu đạn tập màu xanh. Đức khai, lựu đạn mua qua mạng xã hội về trưng bày. Qua kiểm tra, CQCA thấy, đây là lựu đạn tập, không còn thuốc nổ, mỏ vịt đã tháo chốt đánh lửa.

Hiện vụ bị từ chối tình cảm, thanh niên dùng còng số 8 khóa tay bạn gái đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.