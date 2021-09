Tin nóng 6/9: Bị từ chối quan hệ, chồng giết vợ đang mang bầu

Bị từ chối quan hệ, chồng giết vợ đang mang bầu: Trần Tuấn Dương (23 tuổi, trú tại TP Chí Linh, Hải Dương) đang ngủ cùng vợ là chị N.T.T. (31 tuổi) thì tỉnh dậy, muốn quan hệ tình dục. Chị T. không đồng ý, chống cự thì bị Dương cầm gối đè vào mặt dẫn đến tử vong. Đươc biết, chị T. đang mang thai. Ngày 6/9, CA tỉnh Hải Dương cho biết, đang tạm giữ Dương để điều tra. Nữ giáo viên trộm máy tính xách tay của đồng nghiệp: Bà V.T.M.L. (SN 1977) là giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP Đông Hà, Quảng Trị) bị phát hiện đã có hành vi trộm cắp tài sản là máy tính xách tay của một giáo viên khác. Ngày 6/9, VKSND TP Đông Hà cho biết, vừa truy tố bà L. về tội trộm cắp tài sản. Xử phạt 2 người đàn ông kê bàn giữa đường uống trà: Ngày 6/9, UBND phường Diên Hồng, TP Pleiku (Gia Lai) đã xử phạt hành chính đối với ông Vũ Văn Thân (SN 1987) và Phạm Văn Bảy (SN 1975) cùng trú tại phường Diên Hồng có hành vi không đeo khẩu trang, kê bàn và ngồi giữa đường, chụp ảnh đăng Facebook. Bé trai 2,9 kg bị bỏ lại dưới chân núi: Sáng sớm 6/9, một người phụ nữ xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đi ra khu vực chân núi gần nhà thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, bên trong có một bức thư viết "Con em sinh ngày 4/9/2021. Vào khoảng 15h00. Tên con em là Bùi Tuấn Khải. Nếu ai nhận được con của em, xin hãy nuôi con em nên người. Em xin chân thành cảm ơn". Cãi nhau, chồng trẻ chém nhiều nhát vào người vợ: Do mâu thuẫn cã vã, Đinh Xuân Giáo (SN 1979, trú huyện Bố Trạch. Quảng Bình) sau khi dùng dao chém vợ mình là chị Đặng Thị Tuyết L (SN 1973), Giáo đã rời khỏi hiện trường, bỏ trốn vào rừng cao su. Ngày 6/9, Công an huyện Bố Trạch cho biết, đang tạm giữ Giáo để điều tra. Thi thể người phụ nữ nổi lên dưới ao nước: Ngày 6/9, UBND xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết, chiều 5/9, bà V.T T. (SN 1971, người địa phương) điều khiển xe máy rời khỏi nhà. Chiều muộn cùng ngày, một số người dân đi chăn trâu nhìn thấy đôi dép nổi trên mặt nước. Khi tìm kiếm, mọi người phát hiện thi thể bà T. 7 thanh niên ở Bình Phước phê ma túy tại nhà: Rạng sáng 6/9, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đột kích vào một căn nhà trên địa bàn phường Tân Đồng. Tại đây, Công an phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy, bay lắc trong tiếng nhạc chát chúa. Những thanh niên này có độ tuổi từ 17 đến 26 tuổi. Qua xét nghiệm nhanh, 7 người này đều dương tính với chất ma túy. Giấu trẻ em trong cốp ô tô để qua chốt kiểm soát dịch: Sáng 6/9, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ( huyện Thường Tín, Hà Nội) kiểm tra ô tô biển số TP.HCM do Trịnh Văn Khoa (35 tuổi) điều khiển thì phát hiện 1 bé trai trong cốp xe. Khoa khai được một người phụ nữ ở Hà Đông (Hà Nội) thuê chở cháu bé về Thái Bình để kịp năm học mới. >>>> Xem thêm video: Nhân viên cây xăng ở TP. Đà Nẵng lợi dụng giấy đi đường ship vịt cho vợ bán. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

