Hành trình phá án: Bị từ chối, “phi công trẻ” đâm chết người tình hơn 7 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 11/10/2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin về việc chị Vũ Thị Ngọc Hà (SN 1985) đã ly hôn chồng, hiện đang sinh sống cùng 2 cậu con trai (SN 2007 và 2013) ở phố Phúc Khánh, phường Ninh Sơn (TP Ninh Bình) chết tại phòng ngủ với nhiều vết thương chết người. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Ninh Bình và Phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương đến nhà nạn nhân. Qúa trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra thu giữ 3 con dao và 2 đoạn dây nylon, xung quanh phòng có nhiều vết máu, đặc biệt tại cầu thang lên tầng 2 có vết chân dính máu… Đáng chú ý, trên tử thi bị 2 vết lằn bầm rập ở cổ, 2 vết cắt sâu, 1 vết đâm ngực trái- đây là nguyên nhân chính gây tử vong cho nạn nhân. Ngoài ra, chiếc xe máy Atila chị Hà thường đi không có trong nhà. Nhận định đây là vụ giết người và cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo lực lượng phá án phải chú ý khám nghiệm từng chi tiết nhỏ, đồng thời thu thập tài liệu chứng cứ từ các mối quan hệ của nạn nhân. Theo đó, hàng ngày chị Hà đi làm thủ kho tại Công ty TNHH Đại Phát, thường gửi 2 cậu con trai nhỏ ở nhà bố mẹ, tối về qua đó ăn cơm rồi 3 mẹ con mới về nhà. Tuy nhiên, hôm xảy ra án mạng, chị Hà không qua đón con như thường lệ. Thấy sự việc bất thường từ con gái, gọi điện thoại không nghe máy, gia đình chị Hà đến nhà thì thấy vụ việc đau lòng như trên. Công an tỉnh Ninh Bình một mặt rà soát các đối tượng hình sự đã từng có tiền án về tội cướp tài sản và ma túy trên thành phố, mặt khác tập trung xác minh các mối quan hệ xã hội, đặc biệt mối quan hệ tình ái của nạn nhân. Qua đó, khoanh vùng 4 người đàn ông, trong đó nổi lên Lê Văn Tú (SN 1992, quê xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) người mà chị Hà xin vào làm cùng tại Công ty Đại Phát và thuê, trả tiền phòng trọ cho… Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình ra thông báo truy tìm đối tượng, chia làm nhiều mũi trinh sát kiểm tra các phòng trọ, nhà nghỉ truy tìm và về quê ở Hà Nam của đối tượng nhưng anh ta đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11h30 ngày 13/10/2019, phát hiện Tú "mò" về nhà ở Hà Nam, tổ công tác đã bắt đối tượng về trụ sở Công an để làm việc. Tại đây, Lê Văn Tú khai nhận, giữa anh ta và Hà có mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, thấy Hà đòi chia tay, xin gặp cũng không được nên Tú nuôi ý định trả thù. Trưa 11/10/2016, Tú đến nhà Hà. Bực tức vì chị Hà đòi chia tay, Tú lên tầng 2 lấy hai đoạn dây nilon với ý định thắt cổ nạn nhân. Khi xuống phòng, Tú trói nạn nhân nhưng bị kháng cự, liền dùng tay ấn và bóp cổ. Phát hiện Hà xỉu, đối tượng xuống bếp lấy 3 con dao cắt ven tay nạn nhân nhằm tạo hiện trường tự sát... Sau khi gây án, Tú lên trên tầng 2, dùng con dao bản to cắt ven tay để tự sát, nhưng lúc cắt do bị đau nên anh ta dừng lại, xuống dưới tầng 1 lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Khi đến bể xả của trạm bơm ngoại độ xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Tú dừng xe mở cốp lấy 70 nghìn đồng và một số giấy tờ xe của nạn nhân, còn chiếc xe máy hắn đẩy xuống bể xả để phi tang. Tú tiếp tục đi bến đò vào Động Tiên Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) ngủ trốn ở đấy… Ngày 13/10/2016, cơ quan Công an đã trục vớt xe máy của nạn nhân đưa về phục vụ công tác điều tra. Ngày 19/1/2017, TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt Lê Văn Tú án chung thân, buộc bồi thường số tiền hơn 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, đồng thời phải nuôi dưỡng 2 con nhỏ của chị Hà đến tuổi trưởng thành.

