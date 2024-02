Hà Nội: Phát hiện 2 tấn “kê gà” đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 29/2, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 27/2, Tổ công tác số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác đã kịp thời phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng hơn 2 tấn “kê gà” đông lạnh, không có giấy tờ nguồn gốc, khi đang trên đường vận chuyển.

Hơn 2 tấn "kê gà" không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, khoảng 13h10 cùng ngày, tại km 19+600 QL 32, Tổ công tác số 5, do đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến Quốc lộ 32 - địa phận Hà Nội, đã tiến hành dừng, kiểm soát ô tô tải thùng kín BKS 15C-30xxx. do anh Đ.N.Q (SN: 1996, trú tại Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển, tham gia giao thông trên Quốc lộ 32, theo chiều từ trung tâm Thành phố đi Sơn Tây. Qua kiểm tra, lái xe xuất trình được Giấy phép lái xe, các giấy tờ về phương tiện; kiểm tra nồng độ cồn, lái xe không vi phạm.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, Cảnh sát giao thông phát hiện trên thùng xe tải có 200 thùng carton được dán kín, bên ngoài vỏ thùng ghi tem chữ nước ngoài. Qua làm việc, lái xe khai báo toàn bộ lô hàng trên là “kê gà” đông lạnh, được một người không quen biết thuê chở từ Hải Dương về Sơn Tây - Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Q. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm trên.

Tổ công tác số 5 đã báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, đồng thời phối hợp lập hồ sơ vụ việc, bàn giao người, phương tiện, giấy tờ và hàng hóa gồm 200 thùng “kê gà” đông lạnh (khối lượng khoảng 2.400 kg) cho Đội quản lý thị trường số 20 - Thành phố Hà Nội, để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, nếu hơn 2 tấn “kê gà” nêu trên được vận chuyển chót lọt tuồn ra thị trường sẽ có giá đến hơn 700 triệu đồng, chưa kể với những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, thực hiện tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến các quốc lộ trọng điểm, đoạn thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm của Bộ Công an về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.